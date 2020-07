Luigi Lanera assieme alla candidata Susanna Ceccardi per affrontare le problematiche della portualità Portoferraiese

Susanna Ceccardi e Luigi Lanera

Oggi a Livorno si sono affrontate le problematiche della portualità della nostra provincia assieme alla candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi.

Dopo una completa panoramica dell'attuale situazione esposta dal presidente Corsini, ho preso la parola evidenziando come il porto di Portoferraio sia stato per molti anni privo di interventi significativi per uno sviluppo attento alla salvaguardia della storia che di Portoferraio ne fa un'attrazione turistica. Si è convenuto che il famoso allargamento della banchina sotto le fortezze potrebbe essere ridiscusso se l'amministrazione lo richiedesse, come anche l'allungamento di un molo già esistente al fine di consentire l'attracco di due navi da crociera. È sottinteso che il tutto è vincolato dalla volontà politica dell'attuale amministrazione.

Ho chiesto, infine, l'apertura di un ufficio locale della Port Autority affinché ci sia un filo diretto per le nostre esigenze portuali.

Luigi Lanera - Candidato alle elezioni regionali per Fratelli d'Italia