Elba, attualmente 18 casi positivi al Covid-19

Angelo Zini - Sindaco di Portoferraio

Questi ultimi giorni ci dicono che il COVID è ancora fra noi.

Un aumento di casi positivi registrati nelle ultime ore e altri che ci si aspetta dai tamponi effettuati dimostrano che probabilmente il virus ha iniziato a circolare in modo più forte.

Abbiamo attualmente 18 casi positivi ma ci aspettiamo che siano in aumento.

Sono ritornate anche nuove particolari attenzioni nel mondo della scuola dove a Portoferraio, Marciana e Campo nell’Elba sono state prese misure precauzionali in alcune classi.

Nella mattinata di oggi, da un confronto con la Direzione di zona della ASL e con il servizio Igiene e Profilassi, è emerso che occorre riprendere la massima attenzione di controllo e monitoraggio della situazione che al momento, tuttavia, non desta preoccupazione.

Questa attenzione e precauzione deve riguardare tutti i cittadini ad avere comportamenti responsabili in ogni contesto, con un invito particolare alla vaccinazione che si sta dimostrando comunque lo strumento più forte di lotta contro il virus e soprattutto contro le conseguenze che esso comporta. Anche fra i nuovi casi positivi che si stanno registrando la maggioranza significativa è relative a persone non vaccinate.

E’ estremamente importante che si riesca a contenere i casi per non mettere nuovamente sotto pressione il nostro sistema sanitario e tutti gli operatori e per fare in modo che non vi sia una nuova contrazione dei già deficitari servizi di cui disponiamo per fronteggiare una nuova ondata della pandemia.

Seguiremo la situazione costantemente cercando di dare la più ampia informazione possibile.

Il Sindaco – Angelo Zini