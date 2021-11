I.SO.LA “Inclusione SOciale attraverso il LAvoro”: primo incontro tra partner, istituzioni e aziende del territorio

Nella mattinata di lunedì 29 novembre si è tenuto presso il Centro Culturale De Laugier a Portoferraio il primo incontro tra istituzioni, terzo settore e aziende promosso dal progetto I.SO.LA. “Inclusione SOciale attraverso il LAvoro”. Il progetto si inserisce in un percorso portato avanti in questi anni da alcune realtà del territorio per la creazione di una nuova cultura dell’occupazione all’Isola d’Elba, capace di sostenere, attraverso il lavoro, l’inclusione di persone in situazioni di fragilità e marginalità. Presenti all’incontro i rappresentanti e le rappresentanti degli enti partner del progetto, ASL distretto Elba, Pegaso Network, Cooperativa LINC, Cooperativa Altamarea, Cooperativa Arca e Consorzio COOB. A condurre l’evento Guido Ricci, Vicepresidente della Cooperativa Linc, e Giacomo Giusti della Cooperativa Pegaso Network che hanno presentato il lavoro fatto in questi anni e promosso alcune riflessioni sul ruolo della rete territoriale nella promozione del lavoro nella comunità. L’incontro ha visto anche l’importante intervento del Vicesindaco del Comune di Portoferraio, Luca Baldi, a sostegno del percorso e dell’impegno di tutte le realtà territoriali. Fondamentali sono state anche le testimonianze di alcuni imprenditori e imprenditrici dell’Elba che hanno già partecipato ad iniziative simili, avviando nelle proprie aziende per percorsi di inserimento lavorativo. Adesso l’obiettivo è creare una rete territoriale di aziende sensibili ed interessate ad accogliere nel proprio staff persone fragili, selezionate, formate e supportate dalla rete di progetto. Per questo, nell’ambito del progetto I.SO.LA., saranno promossi ulteriori incontri con le aziende e il territorio promuovendo momenti di incontro e confronto per la creazione di nuove opportunità per il mondo del lavoro all’Isola d’Elba.