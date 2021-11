Al via il corso di formazione per volontari della Croce Rossa

A partire dalle ore 21.00 di giovedì 02 dicembre 2021, le sedi di Campo nell'Elba e Rio del Comitato Isola d’Elba della Croce Rossa Italiana organizzano un corso per nuovi volontari. Il corso si terrà in modalità mista online e in presenza.

Dopo un’introduzione su cos’è il movimento di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa internazionale, la sua storia, i suoi principi, le sue attività nel Mondo ed alcuni cenni sul diritto umanitario internazionale, il corso sarà incentrato sul primo soccorso; rianimazione cardio-polmonare (BLS), manovre di distruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino, trattamento di lesioni, fratture, traumi, malori e patologie varie, sono alcuni degli argomenti che verranno trattati; nozioni utili e importanti nella vita di tutti i giorni, anche per chi decidesse di non rimanere nell’associazione.

Al termine del corso si diventerà a tutti gli effetti volontari di Croce Rossa. A questo punto chi vorrà fare soccorso in ambulanza potrà frequentare il corso sanitario avanzato. Per chi non se la sentirà di svolgere questo tipo di soccorso sarà possibile specializzarsi tra le svariate attività in cui opera la Croce Rossa come protezione civile, soccorso in acqua, didattica, informazione ed educazione della popolazione, unità cinofile, assistenza sociale, clown di corsia e tanto altro… un’attività non esclude le altre.

Il corso è gratuito (previo pagamento della quota di € 20 per l'adesione a socio della Croce Rossa Italiana) ed è aperto a tutta i cittadini comunitari ed extracomunitari (purché in regola con il permesso di soggiorno) di età superiore ai 14 anni. È possibile iscriversi online sul sito gaia.cri.it/registrati/aspirante/ o telefonando al numero 0565 979006.

Croce Rossa Italiana

Comitato Isola d'Elba