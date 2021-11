La Provincia assume: Bando per due unità profilo tecnico operaio per il servizio viabilità

La Provincia intende procedere all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 2 unità con profilo professionale TECNICO OPERAIO CATEGORIA B, posizione economica B1, da assegnare al Servizio Viabilità.

I nuovi assunti saranno destinati, nello specifico, al Distretto Nord, località Crocino e al Distretto Sud, località Bibbona.

Oltre ai requisiti generali, per la partecipazione è richiesto l’inserimento negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego della Toscana ai sensi agli artt. 31 e 33 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 7/R/2004 e il possesso della Patente di Guida di tipo C in corso di validità, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso, cioè il 25 novembre.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine del giorno 9 dicembre 2021, secondo le modalità descritte nel bando.

Per tutte le informazioni consultare il bando pubblicato sul sito della Provincia, nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.

Silvia Motroni

Ufficio Stampa Provincia di Livorno