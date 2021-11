L’Alberghiero Foresi a lezione dal Consorzio tutela Pecorino toscano DOP

In vista della selezione di un candidato interno per il “Migliore Allievo della Toscana”, gara promossa dall’Unione Regionale Cuochi Toscani volta ad individuare il cuoco più promettente fra gli istituti alberghieri, il Foresi rafforza la propria collaborazione con gli enti che promuovono le eccellenze della produzione enogastronomica. Se per la gara gli alunni coinvolti dovranno confrontarsi con la Mortadella di Prato IGP, nei giorni che la precedono approfondiscono lo studio dei prodotti tutelati dai Consorzi.

Il laboratorio di sala della scuola ha ospitato oggi una lezione teorico-pratica di Daniele Corti, referente del Consorzio tutela Pecorino toscano DOP. Ente che riunisce 900 allevatori e 17 caseifici, il Consorzio ha l’obiettivo di realizzare ogni utile iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del Pecorino toscano da ogni abuso o contraffazione, vigilando sull’uso della Denominazione di Origine Protetta. Gli alunni e le alunne della IV ENO e della V ENSA, con la supervisione dei professori Bellomo, Sarappa, Di Biase e degli assistenti tecnici di sala e cucina il signor Carlucci e la signora Dell’Aversano, hanno avuto modo di conoscere i pecorini del Consorzio, le loro peculiarità e caratteristiche tecniche, facendo un’esperienza di degustazione e approfondendone la versatilità nella realizzazione e presentazione dei piatti. Esprime soddisfazione per l’iniziativa anche la Dirigente Scolastica, prof.ssa Alessandra Rando, intervenuta a salutare il referente del Consorzio e ad augurare buon lavoro ai ragazzi e ai loro insegnanti.

