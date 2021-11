Capoliveri, pubblicato il bando per due tirocini formativi

L’Amministrazione Comunale rende noto che con Determinazione n.1445 del 22/11/2021 e’ stato pubblicato il bando per l’attivazione di due tirocini non curriculari presso il Comune di Capoliveri, di cui uno nell’ambito dell’ufficio tecnico comunale e uno presso l’ufficio anagrafe e stato civile della durata di 3 mesi cadauno, prorogabili per un massimo di 6.

Il percorso è realizzato in collaborazione con il centro per l’Impiego di Portoferraio quale soggetto promotore (Agenzia regionale toscana per l’impiego).

I cittadini di età compresa tra 18 e 30 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono presentare istanza di partecipazione esclusivamente su modulistica prestampata allegata al bando (allegato B e C) entro il 5/1/2022 ore 13.00 a pena di esclusione.

La selezione sarà espletata entro il mese di gennaio e i tirocini avranno decorrenza indicativamente dal mese di febbraio 2022.

Il percorso, che non costituisce rapporto di lavoro, rappresenta una valida opportunità formativa e orientativa. I tirocinanti selezionati riceveranno un compenso lordo omnicomprensivo di 500,00 Euro mensili con relativa copertura assicurativa.

I cittadini interessati possono rivolgersi al responsabile dell’ufficio istruzione/area educativa del Comune di Capoliveri, Dott.ssa Martina Franceschini, responsabile del suddetto procedimento amministrativo, (0565/967646) per informazioni in merito.