Rio, al Comune un finanziamento per il recupero del Palazzo del Governatore

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 437/2021 è stato assegnato al comune di Rio, tramite il provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, un contributo nel quadro dei finanziamenti previsti dalla legge 145/2018 per la valorizazazione dei beni culturali, contributo destinato al recupero, restauro e ristrutturazione del Palazzo del Governatore. Il finanziamento è accordato in tre annualità per complessivi euro 812.000.

La notizia è colta con soddisfazione dal sindaco Corsini, che si era attivato per ottenere il finanziamento “abbiamo una buonissima base per proseguire nella progettazione e nella realizzazione, almeno per fasi, dell’intervento tanto auspicato che restituirà alla vita uno dei simboli storici del nostro territorio. Questo tanto per dimostrare, se ce ne fosse ancora bisogno, che non facciamo solo promesse e che le cose che intraprendiamo le facciamo davvero. Questo primo finanziamento prelude ad ulteriori apporti nel prossimo triennio di importo almeno uguale facenti carico al medesimo capitolo, e ci impegneremo ancora per reperire ulteriori risorse dato che l’intervento, come tutti sanno, è di notevole spessore economico. Ma chi ben comincia…”