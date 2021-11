LOCMAN presenta le ultime novità

Montecristo Skeleton Total Blue e Total Black

In occasione dell’apertura della nuova boutique milanese – ora in via Manzoni, 40 – LOCMAN presenta le sue ultime novità.

La prima tra tutte è il Montecristo Skeleton presentato nelle due versioni con rivestimento in PVD che accentua l’anima elegante dello scheletrato storico del brand nelle due tonalità Total Blue e Total Black e nel più prezioso Skeleton Diamond, con 160 diamanti naturali taglio brillante incastonati sulla lunetta e sulle anse a triplice barra, segno distintivo della collezione.

Un’edizione speciale che fa risaltare la struttura e l’anima di questo orologio meccanico a carica automatica con movimento Swiss Made. La bellezza del movimento scheletrato, che si può ammirare attraverso il vetro zaffiro del quadrante e del fondello, è esaltata dai giochi di luce dei diamanti

Per la collezione donna nasce invece AMO, un inno all’amore di LOCMAN per il suo mare caratterizzato dal particolare disegno delle anse, che evocano gli ami dei pescatori. Questo modello riconferma non solo un omaggio di LOCMAN al suo elemento più caro ma anche la capacità di proporre un design sempre innovativo e funzionale. Le anse speciali di AMO consentono infatti di sostituire il cinturino con un unico semplice gesto sfilandolo dal lato aperto dell’ansa e inserendone un altro, di colore diverso, che si fissa facilmente grazie al piccolo pomo posto all’estremità dell’ansa stessa.

I cinturini di pelle naturale di AMO sono proposti in un’ampia varietà di colori, dal blu mare al verde smeraldo, fino al bianco, al rosa antico e al ciclamino, per un look diverso adatto a ogni occasione.

I cinturini di pelle naturale di AMO sono proposti in un’ampia varietà di colori, dal blu mare al verde smeraldo, fino al bianco, al rosa antico e al ciclamino, per un look diverso adatto a ogni occasione.

Un legame, quello di LOCMAN con la sua Isola, che il brand vuole far rivivere anche nella sua boutique grazie alla collaborazione con l’Azienda Agricola Arrighi, altra eccellenza vinicola elbana.

LOCMAN

LOCMAN AMOPunta di diamante dell’Orologeria Italiana, LOCMAN rappresenta l’incontro tra stile italiano, tradizioni orologiere toscane e nuove tecnologie produttive. La sede di LOCMAN si trova a Marina di Campo, all’Isola d’Elba, a pochi metri dal mare con uffici secondari dislocati a Firenze e Milano. Gli orologi LOCMAN si distinguono per i materiali innovativi, come il titanio, la fibra di carbonio, l’alluminio e altre leghe hi-tech. Attuali, sportivi, ultraleggeri e resistenti, sono apprezzati da un pubblico esigente, alla ricerca di qualcosa di unico e speciale. LOCMAN è titolare di diversi brevetti e nel 2003 è stata la prima marca al mondo a produrre orologi con cassa in carbonio. Dal 2006 LOCMAN è proprietaria della Scuola Italiana di Orologeria, accademia interna per la formazione di personale specializzato e lo studio di movimenti e tecniche costruttive.