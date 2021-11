Settimana delle Castagne 2021: creatore di relazioni e attrattore dell’autunno elbano

E’ giunta a conclusione la seconda edizione della Settimana delle Castagne, l’evento autunnale organizzato dal Comune di Marciana in collaborazione con diverse associazioni del territorio e non: Associazione Nazionale Città del Castagno, Proloco Marciana-Elba, Associazione Pedalta, Associazione il Rifugio, con il patrocinio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e sponsor tecnico Blunavy.

Anche quest’anno il programma ha unito iniziative gastronomiche, ambientali e culturali per sensibilizzare il pubblico a un approccio più consapevole con il territorio e con i valori propri della nostra comunità in accordo con gli obiettivi di e•art, progetto del Comune di Marciana che contraddistingue le azioni volte a valorizzare il territorio, la sostenibilità e l’eredità culturale.

E’ proprio da questa sinergia tra tradizioni, ambiente e cultura che sta emergendo quella che possiamo definire una proposta innovativa da vari punti di vista; l’evento, infatti, si conferma come “creatore di relazioni” utili al cambiamento e al contempo “attrattore” sia per il turismo interno che per gli ospiti di fine stagione.

Ma veniamo all’edizione 2021. La partenza con il Concorso Gastronomico Nazionale Marroni, Castagne e Farina di Castagne dedicato ai dolci - che quest’anno ha scelto Marciana come sede - ha visto numerosi partecipanti da tutta Italia tra cui una folta rappresentanza elbana che si è messa in gioco con ottimi risultati. Molti i premi ai professionisti e non professionisti locali, ma soprattutto la presenza nel medagliere di due Istituti Alberghieri - Portoferraio e Barga - che oltre a partecipare sono stati coinvolti attivamente alla riuscita dell’iniziativa.

Quindi la Festa d’Autunno di Marciana organizzata in modo da poter essere fruibile in sicurezza secondo le vigenti norme Covid. L’alta affluenza di giovani famiglie e ragazzi tra i 20 e i 30 anni

conferma il rinnovato interesse per il territorio e i suoi prodotti tipici.

Un importante incontro dedicato al territorio è stata la tavola rotonda Il Castagno dalla tradizione al futuro, con rappresentanti di enti, associazioni ed esperti che hanno illustrato le problematiche e le opportunità del settore. Una fotografia ben precisa della situazione dei castagneti dell’Elba occidentale e una proiezione concreta di ciò che si può intraprendere per creare un’opportunità per il futuro. Si è parlato della necessità di stimolare i giovani a costruirsi una professionalità in questo settore con una preparazione tecnico-scientifica ed economica adeguata e in linea con gli obiettivi di sotenibilità ambientale, economia circolare e tutela del suolo e del clima. A tal proposito si ricorda che è presente sull’isola l’I.T.C. Cerboni con indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. Presente all’incontro anche l’Università di Firenze nella persona del prof. Maltoni e, sempre dalla Toscana, l’Associazione Nazionale Città del Castagno e Associazione dei Castanicoltori della Montagna Pistoiese, un interessante confronto tra realtà diverse che condividono la tematica del castagno e la valorizzazione dell’agrobiodiversità. Con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano si è parlato dei progetti in corso e delle opportunità di finanziamenti. Particolare rilievo è stato dato all’opera delle associazioni sul territorio e a quanto la presenza degli ungulati rischi di vanificare tali e tanti sforzi.

Un dibattito fluido e proficuo gestito direttamente dagli Amministratori del Comune di Marciana e trasmesso in diretta dall’Edicola Elbana Show.

Con Creare Bellezza, iniziativa CETS, operatori turistici e associazioni locali si sono ritrovati nella Casa del Parco di Marciana per una visita guidata al nuovo allestimento e per partecipare a un incontro con un arboricoltore professionista. Il primo di una serie di incontri destinati ad ampliare le conoscenze del territorio e a creare una diversa cultura dell’ospitalità in cui ognuno diviene ambasciatore del proprio territorio.

Molto seguite le tradizionali escursioni che animano i boschi dell’autunno marcianese e si confermano importante momento di socialità.

Ma non si è parlato solo di castagne. Con il Corso propedeutico alla raccolta dei funghi e l’annessa Mostra Micologica si apre una nuova collaborazione con l’associazione Aster Natura APS e la USL TNO finalizzata a sostenere il nuovo gruppo micologico elbano. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per l’alta affluenza alla mostra micologica.

L’Amministrazione comunale si ritiene soddisfatta dei risultati raggiunti e ringraziando tutti i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento vi da appuntamento al 2022 con una Settimana delle Castagne ancora più ricca e coinvolgente.