Parrocchia di San Giuseppe: impegni per venerdì e sabato annunciati dal parroco Domenico Pinheiro

Nuovi avvisi di don Domenico Pinheiro ai suoi parrocchiani di San Giuseppe. Annuncia alcuni impegni per il giorni 5 e 6 novembre prossimi .

"Venerdì 5 - dice il parroco - alle ore 18 sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei nostri sacerdoti defunti, che hanno servito la parrocchia, vale a dire Don Pietro, i padri Cipriano e Ferdinando, Don Giorgio e Don Gianni. E nello stesso giorno sarà attuato il primo l'incontro degli adulti dell'Azione Cattolica, alle ore 21, nel salone parrocchiale. I relatori saranno Nunzio e Rita Marotti. Faccio presente che per partecipare sarà necessario presentare il green pass. Inoltre, sabato 6 la Caritas elbana invita tutti a partecipare alla mattinata di spiritualità presso l'oratorio di Santo Stefano alle Trane, che si trova nel comune di Portoferraio, e avrà come titolo "San Francesco e le opere di misericordia". Per partecipare occorre prenotare telefonando a Giorgio 3348483138 o a Marcella 3472726246 e andrà presentato il proprio green pass".

Il programma prevede alle 8,45 l'accoglienza, quindi alle ore 9 la Santa Messa, a seguire, alle 10,15, ci sarà la relazione di Fra Simone dei Frati Minori di Toscana sul tema "Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio". Al termine si aprirà un dibattito con domande e condivisione e alle ore 12 la conclusione con la preghiera dell'Angelus.