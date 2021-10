Storia mineraria, acquisito dal Comune di Rio l’Archivio Mengozzi donato dall’Ingegner Giovanni Mengozzi

È stata oggi materialmente acquisita la gran parte dell’Archivio Mengozzi, donato dall’Ingegner Giovanni Mengozzi al Comune di Rio.

Si tratta di un compendio documentale e multimediale imponente per quantità e qualità, che il donante ha raccolto durante la sua lunghissima carriera di vertice dedita alle miniere, e che comprende testimonianze di ogni specie sulla storia mineraria di Rio e sulle ricchezze minerarie di tutto il mondo.

L’Archivio va ad arricchire il già consistente patrimonio documentale della società Parco Minerario, offrendosi come tesoro di inestimabile importanza a tutti gli studiosi e i ricercatori che vorranno approfondire la scienza della terra, la storia del nostro territorio e la memoria della nostra gente. Il materiale sarà catalogato e offerto alla consultazione in due sale della sede della società, intitolate al donante.

Dice il Sindaco: “E’ un passo importante nel processo di valorizzazione del nostro paese, nel recupero della sua storia e della sua identità, ed è un’ulteriore prova di come stiamo investendo nel potenziamento della società Parco Minerario, e di quanto crediamo nell’importanza del suo ruolo. Grazie a questa acquisizione, da oggi Rio è più ricca nel suo patrimonio culturale. Ringrazio il Presidente della società, l’Avv. Alberta Brambilla Pisoni, la cui determinazione e la cui costanza hanno reso possibile di portare al traguardo un percorso che per anni è rimasto fermo ai blocchi di partenza. E ringrazio di cuore a nome dell’intero paese l’Ingegner Mengozzi, che con il suo gesto ha dato prova del suo grande amore per le miniere e per Rio. Che poi, per molti, sono la stessa cosa”.