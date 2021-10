“Il dissalatore di Mola: sicurezza e sostenibilità”, quinto webinar sulla dissalazione e le questioni ambientali

Venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 17.30, AIT organizzerà il forum online “Il dissalatore di Mola: sicurezza e sostenibilità”.

Si tratta del quinto appuntamento che fa parte del progetto di comunicazione Prima l’acqua, per il territorio in sicurezza, un focus sullo scenario generale della risorsa idrica in Toscana, con particolare riguardo al territorio della Val di Cornia e dell’Elba.

A questo quinto webinar prenderanno parte Alessandro Mazzei, direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana; Luca Lucentini, Istituto Superiore di Sanità, Francesco Cinelli, UNIPI, Umberto Bernola, ATO Latina. Il forum sarà moderato dalla giornalista, Ivonne Carpinelli di Canale Energia.

Il progetto, nel suo insieme, è promosso da AIT, in collaborazione con ASA e col patrocinio di Regione Toscana, Confservizi Cispel Toscana, CNA Toscana, Confindustria Livorno Massa Carrara e Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

I quattro webinar precedenti, dal titolo “Acqua e sicurezza in Italia” (con la partecipazione di Alessandro Mazzei AIT, Luca Lucentini Istituto Superiore di Sanità e Stefano Tersigni, Istat); “La dissalazione nel Mediterraneo e in Toscana” (cui hanno preso parte Alessandro Mazzei e Andrea Cappelli AIT, Edo Bar-Zeev, Università Ben Gurion, Negev e il Sindaco del Giglio Sergio Ortelli); “La risorsa idrica in Val di Cornia e all'Elba: gestione e criticità” (con gli interventi di Alessandro Mazzei e Andrea Cappelli AIT, Piero Barazzuoli, Università di Siena e Isabella Bonamini, Autorità di Bacino distrettuale, Appennino Settentrionale) e “Il dissalatore di Mola: descrizione e funzionamento dell’impianto” (i cui relatori sono stati Andrea Cappelli e Lorenzo Maresca, AIT, Stefano Taddia e Mirco Brilli di ASA) sono disponibili presso i canali social di AIT e ASA.

Si potrà vedere in diretta il webinar –“Il dissalatore di Mola: sicurezza e sostenibilità” - connettendosi al seguente link:

https://stream.lifesizecloud.com/extension/9504730/8cd55a47-4a3b-4fd5-a14f-1043b9c5d728