Dalla Regione Toscana un contributo alla FA isola d'Elba

La Regione Toscana ha promosso interventi contributivi per le associazioni sportive riconoscendo con il decreto 17548 del 1 ottobre 2021 un contributo di 900 Euro alla FA isola d'Elba. Promuovere lo sport e il territorio e la carta etica dello sport era uno dei principali obiettivi che ci eravamo dati sin dalla nascita, quella che tutti conoscono come la nostra piccola "nazionale di calcio" ha da subito aperto un canale con le istituzioni a Roma con il decreto sostegno bis rientrando poiché l'associazione nata nel 2020 rientrava nei requisiti richiesti e ora con il decreto regionale anche con Firenze. Con l'affiliazione ad una Fsn come la Uisp e l'iscrizione al Coni si spera adesso che con l'inizio delle attività sportive internazionali anche le istituzioni locali di tutta l'isola riconoscano l'operato di questa nuova associazione. Intanto un ringraziamento al comune di Portoferraio, all'assessore allo sport e vicesindaco Luca Baldi per la concessione dello stadio Lupi e del patrocinio del Comune l'8 dicembre prossimo per il debutto in un amichevole riconosciuta da Conifa contro la nazionale del Regno delle due Sicilie, squadra imbottita di campioni che parteciperà ai prossimi Europei di Conifa.