Codice giallo per vento di Grecale su crinali appenninici e Arcipelago

Raffiche di vento di Grecale in arrivo in Toscana. Il codice giallo emesso dalla sala Sala unificata della protezione civile riguarda i crinali appenninici e l’Arcipelago dove, dal primo pomeriggio di oggi giovedì 7 ottobre, fino alla mezzanotte di domani venerdì 8 ottobre, sono previste raffiche fino a 80 chilometri all’ora in collina e fino a 50 nelle pianure settentrionali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo."