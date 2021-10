Domani, domenica 3 ottobre, la quinta edizione della Maratona dell'Isola d'Elba

Il campione Giorgio Calcaterra e Damiano Di Cicco

Prenderà il via domani, domenica 3 ottobre, alle 9.00, la quinta edizione della Maratona dell'Isola d'Elba.

Ai nastri di partenza ci saranno più di 500 atleti. Tra questi anche il campione del mondo dell’ultra maratona 100 chilometri Giorgio Calcaterra. Gli organizzatori ricordano che le iscrizioni sono aperte fino a domani e che, insieme alla maratona (42km + 21km + 10km competitive), sono previsti anche percorsi non competitivi per appassionati come la mezza maratona, il Nordic Walking, Family Run e Kids Run.

Il tracciato di gara è disegnato nella parte sud dell’Isola, con partenza da Marina di Campo, in piazza Dante alle 9.00. Gli atleti affronteranno il primo tratto della corsa nel centro cittadino proseguendo verso la Costa del Sole fino a Chiessi, dove sarà posto il giro di boa per rientrare a Marina di Campo e affrontare l’ultima parte, tutta pianeggiante, nell’entroterra per poi lanciarsi sul Lungomare Mibelli fino al traguardo posto in Piazza del Comune.

“Un appuntamento sportivo che ha richiamato moltissimi appassionati e che chiude la nostra stagione degli eventi dedicati alle attività outdoor- spiega l’assessore Chiara Paolini -. Ad aprile abbiamo inaugurato il nuovo bike park delle terre del Granito con la gara nazionale “Toscana Enduro Series 2021”, a maggio abbiamo ospitato i campionati nazionali di vela, la scorsa settimana sono arrivati centinaia di atleti da tutto il mondo per partecipare alla gara di triathlon Elbaman e domani chiuderemo la stagione con la maratona dell’Isola d’Elba. Per questo volevo ringraziare le associazioni che hanno lavorato nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza Covid ad organizzare questi straordinari eventi e spero che la prossima stagione non ci siano le restrizioni che hanno condizionato questo periodo di manifestazioni sportive. Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di queste manifestazioni”.

Questo il programma della gara di domani e le indicazioni degli organizzatori:

7.30: Apertura ufficio iscrizioni, per tutte le gare competitive e non (Piazza del Comune di Marina di Campo)

8.00: Ritrovo presso la Piazza del Comune (Marina di Campo)

8.00: inizio intrattenimento di Radio Bruno

8.15: chiusura iscrizioni

9.00: partenza maratona, mezza maratona, 10 km (competitiva e non competiva), Nordic Walking e Family Run

12.30: intrattenimento con Radio Bruno (piazza del Comune di Marina di Campo)

13.30: inizio premiazioni (assoluti + categorie di maratona e mezza maratona)

''MARINA DI CAMPO''

PARTENZA lungomare Nomellini, intersezione con via Genova (Marina di Campo)

ARRIVO Piazza del Comune Via Roma, Marina di Campo

Importante:

- mantenere sempre il senso di marcia durante la propria gara, previa squalifica;

- seguire le indicazioni stradali del proprio colore per non rischiare di sbagliare percorso.