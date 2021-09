Il Parco celebra la Giornata Mondiale UNESCO degli Insegnanti 2021

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, nell’ambito delle attività di coordinamento della Riserva della Biosfera Isole di Toscana celebra la Giornata Mondiale UNESCO degli Insegnanti 2021. Martedì 5 ottobre 2021 organizza un incontro online rivolto ai docenti delle scuole presenti sul territorio della Riserva della Biosfera MAB UNESCO.

L’incontro si terrà in modalità a distanza, tramite la piattaforma GoToWebinar: tutti i docenti che sono interessati potranno partecipare, iscrivendosi a questo link.

La Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita nel 1994 dall’UNESCO, nasce per riconoscere la centralità del ruolo dei docenti nel percorso di formazione, educazione e guida dei giovani in occasione dell’anniversario della pubblicazione della ILO/UNESCO Raccomandazioni sullo status degli insegnanti adottati ufficialmente il 5 ottobre 1966.

Questo appuntamento vuole essere un momento di incontro con le scuole e gli insegnanti del territorio, soggetti centrali e prioritari nell’operato dell’UNESCO e per l’attuazione dell’Agenda 2030. Nel 2021 questa ricorrenza è ancor più importante poiché si festeggia il 50esimo anniversario della nascita del Programma MAB (Man and the Biosphere) UNESCO, nell’ambito del quale è avvenuto nel 2003 il riconoscimento a Riserva della Biosfera delle Isole di Toscana.

Il programma dell’incontro

Al centro dell’incontro ci saranno alcune delle attività di educazione ambientale e alla sostenibilità presenti sulle Isole di Toscana, invitando anche tre Riserve della Biosfera italiane a portare le loro esperienze:

- Il programma MAB UNESCO e la forte relazione con le scuole e l’educazione alla sostenibilità

Pier Luigi Petrillo – Presidente Comitato Tecnico Nazionale MAB UNESCO

- La strategia del PNAT per supportare le scuole nel diffondere l’educazione alla sostenibilità e i progetti proposti

Giovanna Amorosi – Responsabile attività di educazione ambientale del Parco Nazionale

- Tavola rotonda: l’educazione alla sostenibilità nelle Riserve della Biosfera italiane:

Mariangela Aloi – Riserva della Biosfera Monviso

Marco Paparot – Riserva della Biosfera Miramare e Costa di Trieste

Antonella Piredda – Dirigente IC Siniscola Scuola Associata UNESCO (Riserva della Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo)

- Conclusioni dell’incontro

La partecipazione all’evento è gratuita ma è richiesta la preiscrizione tramite l’apposito modulo di iscrizione.

Maurizio Burlando – Direttore Parco Nazionale Arcipelago Toscano