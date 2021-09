Scuola, lunedì 27 settembre sciopero dei docenti contrari al Green Pass

Si comunica che la Confederazione CSLE ha indetto "uno sciopero di tutto il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, per l'intera giornata di lunedì 27 settembre 2021".

Lo sciopero si svolgerà il giorno 27 settembre 2021, per l'intera giornata e interesserà tutto il personale Docente, Educativo e ATA, di ruolo e precario.

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:

- CSLE: Abrogazione o cambiamento obbligo del PASSAPORTO VERDE o in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni;

suddivisione delle classi pollaio;

modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi.

All'Elba la stagione delle azioni contro i provvedimenti emergenziali che consentono da due anni la sospensione di fatto dello Stato di Diritto e delle garanzie costituzionali, è appena iniziata.

Questo è il secondo sciopero in settembre del reparto scuola a cui aderiscono insegnanti e personale ATA.

Riteniamo che il ricatto del green pass a carico dei lavoratori della scuola come di tutto il personale del pubblico impiego e a breve di tutti i lavoratori italiani, siano atti LESIVI DEI DIRITTI UMANI sanciti da tutti gli organismi internazionali oltre che dalla Costituzione italiana. Questi stessi atti oltretutto non poggiano su alcuna evidenza scientifica né effettiva emergenza sanitaria essendo la Toscana ancora in zona bianca.

Il comitato Libera Scelta Elba è solidale con i docenti e il personale della scuola in sciopero.