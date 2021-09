Domenica 26 settembre inaugurazione della Scuola Max Toscana Elba Cani Salvataggio Nautico

La Scuola Max Toscana cani da salvataggio nautico di Marina di Massa approda all’Elba. Domenica 26 settembre dalle ore 11.00 alle ore 17.00 sulla spiaggia di Margidore sarà presentata la Scuola Max Toscana Elba Cani Salvataggio Nautico in collaborazione con la società Salvamento Genova Sez. di Massa.

Nel corso della giornata verranno illustrati i corsi per il conseguimento del brevetto operativo o del brevetto sportivo per poter diventare Unità Cinofila.

Al termine della presentazione della nuova scuola verranno effettuate alcune dimostrazioni, tutti i partecipanti con i propri cani potranno interagire con i nostri istruttori.

La Scuola Max Elba sarà aperta tutte le domeniche a partire da Domenica dal 10 Ottobre, data ufficiale inizio dei corsi.

Sarà offerto un aperitivo per festeggiare tutti insieme!!

Vi aspettiamo numerosi!!!

Scuola Max Toscana Elba 327 2283525//3284044108

scuolamaxtoscanaelba@gmail.com

Facebook Scuola Max Toscana Elba unità cinofile salvataggio nautico