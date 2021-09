Campo nell'Elba, le modifiche alla circolazione in occasione dell'evento Elbaman Triathlon

Si comunica che in occasione della competizione sportiva Elbaman Triathlon che si svolgerà nei giorni sabato 25 e domenica 26 settembre ci saranno cambiamenti sostanziali alla circolazione stradale nelle zone interessate dalla competizione.

In particolare nella giornata di domenica 26 settembre 2021, sarà chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, la SP 29 dal km 0+000 al km 4+000, quindi da San Piero a Colle Palombaia, dalle 7.30 alle ore 16.30, la SP 34 della Civillina per l’intero tratto, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e la S.P 25 Anello occidentale sull’intero tratto con controllo di blocco in Località Procchio e Campo nell’Elba (Rotonda la Serra) dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Si avverte che sulla S.P 25 Anello Occidentale sarà vietato il transito ai bus turistici e ai mezzi pesanti nelle ore sopraindicate.

Si informano i cittadini residenti che ci saranno i seguenti cambiamenti nella viabilità:

- dalle ore 14:00 del 23 settembre 2021 alle ore 16:00 del 27 settembre 2021, è vietata la circolazione in via G. Verdi e la sosta a carattere permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli in piazza degli Eroi. Dal divieto sono esclusi i veicoli adibiti al soccorso e gli organi di polizia ed i clienti dell’hotel Barcarola;

- dalle ore 13:30 del 22 settembre 2021 alle ore 10:00 del 27 settembre 2021, è vietata la circolazione e la sosta a carattere permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli in piazza dei Granatieri di Sardegna (piazza del Mercato e piazza parcheggio degli autobus). Dal divieto sono esclusi i partecipanti alla gara, i veicoli dell’organizzazione, dei giudici di gara, i veicoli adibiti al soccorso e degli organi di polizia. Gli autobus di linea e turistici potranno effettuare la fermata per il carico e scarico dei passeggeri in via fucini e sostare nel parcheggio in via della costa, all’intersezione con via della Lecciola;

- dalle ore 06:00 del 26 settembre 2021 fino alle ore 01.00 del 27 settembre 2021, è vietata la circolazione a tutti i veicoli in via Roma, nel tratto compreso tra p.za Torino e via Genova. dal divieto sono esclusi i veicoli adibiti al soccorso e degli organi di polizia;

- dalle ore 06:00 del 26 settembre 2021 fino alle ore 01:00 del 27 settembre 2021, è vietata la circolazione in via Pisa e lungomare Nomellini;

- dalle ore 11:00 alle ore 24:00 del 26 settembre 2021, nel viale degli Etruschi, via Giannutri, l. mare Nomellini, via Marconi, piazza della Vittoria, traversa di via Fattori, via Fattori, via degli Albarelli, via Pertini, via Pietri nel tratto ricompreso tra l’incrocio tra via Fattori e l’incrocio con via della Piastraia, via delle Ginestre nel tratto ricompreso tra incrocio con via del Vapelo ed incrocio con via della Piastraia, sospensione temporanea della circolazione veicolare;

- dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 26 settembre 2021 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Fattori( anche negli stalli auto a pagamento);

- dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 26 settembre 2021 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Giannutri( anche negli stalli auto a pagamento);

- dalle ore 10:00 alle ore 24:00 del 26 settembre 2021 divieto di transito in via del Vapelo e via Foresta, nel divieto sono compresi gli autorizzati ztl;

- dalle ore 05:00 del giorno 26 settembre 2021 fino al termine della gara, divieto di sosta a tutti i veicoli con rimozione forzata in via Fucini nel tratto compreso tra l’incrocio con via per Portoferraio, via delle Fornaci e via dello Stagno. Viene riservata una corsia delimitata con transenne per il transito dei partecipanti alla gara ciclistica;

- dalle ore 06:00 del 26 settembre 2021 fino alle ore 01:00 del 27 settembre 2021 divieto di circolazione in via l. mare Mibelli, dall’intersezione di via Genova fino all’intersezione con via Pisa. dalle ore 06:00 alle ore 11:00 del 26 settembre 2021 per accedere al centro storico e nella zona portuale i veicoli dovranno transitare in via g. Pietri, via Roma, via Venezia, mentre in uscita dal lungomare Mibelli, in via Genova e via Puccini, il transito sarà consentito ai soli autorizzati ztl;

- dalle ore 11:00 del giorno 26 settembre 2021 fino al termine della gara, senso unico alternato disciplinato con apparecchiatura semaforica, in via G. Pietri, in via Roma, in via Venezia e lungomare Mibelli. I veicoli in uscita dal cento storico dovranno transitare in via l.mare Mibelli, via Venezia, via Roma e via Pietri. Il transito sarà consentito ai soli autorizzati ztl;

- dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del 26 settembre 2021, è vietata la circolazione e la sosta a carattere permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli in via circonvallazione Pietri a Sant’ Ilario. Dall’obbligo sono esclusi i partecipanti alla gara, i veicoli dell’organizzazione, dei giudici di gara, i veicoli adibiti al soccorso e degli organi di polizia;

- dalle ore 07:00 del 26 settembre 2021 fino al termine della gara, in via Roma, dall’intersezione con via Donizetti fino all’intersezione con via Bellini, la sospensione temporanea della circolazione veicolare, durante il passaggio dei concorrenti. viene riservata una corsia delimitata con transenne per il transito dei partecipanti alla gara;

- dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del 26 settembre 2021, istituzione senso unico di marcia in via per Portoferraio, fraz. la Pila, direzione Portoferraio – Marina di Campo, dall’incrocio con via dell’Acquedotto sino alla rotatoria della località la Serra. sul tratto in questione viene istituita la velocità massima di km/h 15 anche per i ciclisti partecipanti alla gara. Divieto di circolazione a tutti i veicoli ad eccezione dei partecipanti alla gara, dei residenti e domiciliati nella zona interessata. come previsto nel nulla osta rilasciato, l’organizzazione deve presidiare gli accessi ed installare adeguata ed esaustiva segnaletica stradale;

- dalle ore 08:00 del 26 settembre 2021 fino al termine della frazione ciclistica, divieto di circolazione in via Pascoli fraz. la Pila;

- dalle ore 11:00 alle ore 24:00 del giorno 26 settembre 2021, sospensione temporanea della circolazione durante il passaggio dei concorrenti, in via delle Ginestre nel tratto ricompreso tra via degli Albarelli e via della Piastraia;

dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del giorno 26 settembre 2021 inversione del senso di marcia in via degli Etruschi nel tratto ricompreso tra viale Elba e via per Portoferraio per i soli residenti e domiciliati;

- dalle ore 12:30 alle ore 17:00 di sabato 25 settembre 2021 divieto di circolazione, ad eccezione dei partecipanti alla manifestazione, in via Giannutri e lungomare Nomellini in Marina di Campo.