Con il libro “L’altra riva del mare” l'Elba sbarca alla Garbatella

Con “L’altra riva del mare” l’Elba, martedì prossimo 21 settembre alle 18,00, sbarca alla Garbatella, uno dei quartieri più suggestivi e noti di Roma.

Saranno l’autore del romanzo storico Danilo Alessi e la responsabile della Persephone edizioni Angela Galli, invitati dall’ Associazione culturale “Cara Garbatella”, a parlare di un libro in cui tanto spazio è dedicato alla nostra isola con la descrizione dei suo paesaggi, delle sue storie, delle sue leggende. A presentarlo saranno lo scrittore e direttore dell’omonimo mensile di cronaca locale Gianni Rivolta e il presidente dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (Aamod) Vincenzo Vita. L’evento avrà luogo nell’arena all’aperto della “Villetta Social Lab”, adiacente al cinema Palladium in via degli Armatori 3.

Nella locandina con la quale l’Associazione culturale ha pubblicizzato l’iniziativa, si legge che “un attuale e un reale caratterizzano il romanzo che narra la storia di un uomo e una donna che si incontrano e si innamorano, vivendo contemporaneamente altri luoghi e le sponde di molti mari. Non è solo un romanzo d’amore. E’ la testimonianza di un’epoca e un racconto di viaggio, un modo per narrare l’isola e la sua gente, ma anche la storia recente d’Italia e di questo spicchio di mondo in bilico fra vecchie e nuove potenze internazionali”.