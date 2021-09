Strada del Piano, interpellanza del Gruppo Consiliare TERRA NOSTRA

Interpellanza su progetto lavori sulla strada del Piano

Sono trascorsi sei mesi (1 aprile 2021) dall’ultimo proclama del sindaco di Rio, a proposito dell’approvazione del progetto definitivo da parte della Provincia di Livorno sul finanziamento dei lavori sulla strada del Piano, fra i paesi di Rio nell’Elba e Rio Marina, nel quale si auspicava il pronto intervento della Regione Toscana: “ Se questo avverrà [il finanziamento] confido che si possa andare in gara prima di questa estate. Sono ottimista e dobbiamo esserlo tutti”. A seguire una lettera a Sua firma all’assessore Baccelli. Da quel momento, nessuna notizia ufficiale, salvo un comunicato della locale federazione di ITALIA VIVA del 9 giugno scorso che preannunciava l’intervento dell’assessore regionale Saccardi per una variazione di bilancio da 1,6 mln di euro. Essendo questa, come si sa, opera fondamentale per lo sviluppo delle attività economica sul nostro territorio, va fatta quanto prima, senza (magari) aspettare di entrare in periodi elettoralmente più favorevoli. Pertanto, dal momento che il Consiglio Comunale ed i capigruppo vengono tenuti all’oscuro di tutto, veniamo a svolgere la presente interpellanza per sapere

1)quante volte il Sindaco o Suo delegato si è recato in Regione per seguire la pratica burocratica dopo la lettera a Baccelli.

2)le eventuali risposte a seguito dei contatti

3)se nelle more del progetto, si sia anche tenuto conto della manutenzione del ponticello del Villaggio Togliatti

4)quale sia il crono programma previsto attualmente

Si richiede risposta in Consiglio Comunale, richiedendosi anche un’illustrazione tecnica del progetto, dal momento che questo Gruppo Consiliare lo ha richiesto a più riprese dallo scorso maggio, ottenendo risposta verbale che la Provincia di Livorno non lo ha mai depositato in Comune.

Gruppo Consiliare TERRA NOSTRA