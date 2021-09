Dissalatore, l'Autorità Idrica Toscana replica a Bertucci

Immagine di repertorio

L'Autorità Idrica Toscana tramite un post sulla Pagina Facebook ha voluto replicare alle parole di Adalberto Bertucci uscite anche sul nostro giornale nella giornata di sabato 11 settembre (Leggi l'articolo). Di seguito la nota dell'Autorità Idrica Toscana.

Il detto "parlare con cognizione di causa" spesso non si addice a chi parla per partito preso. Per esempio, in questi giorni, il politico elbano Adalberto Bertucci ha SBAGLIATO parlando a proposito del dissalatore di Mola.

Confermiamo che gli atti e i documenti del dissalatore elbano sono completi e regolari, come anche il TAR ha sempre riconosciuto, a differenza delle suggestioni e degli errori di valutazione di Adalberto Bertucci.

Il dissalatore dell'Elba è l'unica opera strategica necessaria per mettere in sicurezza l'isola dal punto di vista dell'acqua potabile nel prossimo futuro. Con buona pace di chi rilascia opinioni non corrette, basate soltanto su pregiudizi e non su fatti evidenti.

Autorità Idrica Toscana