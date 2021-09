Si è svolto il torneo di scacchi organizzato dall’Associazione Culturale Procchio Napoleonica

E’ stata una serata a sorpresa quella messa in atto dall’Associazione Culturale Procchio Napoleonica con il previsto torneo di scacchi andato in scena dalle ore 21.00 di venerdì ultimo scorso.

Infatti, durante il gioco, sono entrati in paese 10 rievocatori con alla testa Napoleone Bonaparte, ed hanno ravvivato e offerto “colore” alla bella serata ludica.

In particolare, Napoleone e la sua Corte, si sono portati all’esterno di un edificio di Procchio dove vi è la famose frase “Qui Napoleone il grande non ha mai mangiato…MAI !”; e proprio sotto l’epigrafe ha consumato un gelato per sfatare la scritta!

Per la cronaca, il torneo è stato vinto da Giuliano Feola, al secondo posto Emiliano Paterlini e terzo Giuseppe Ricciardi, ai quali sono state consegnate le coppe messe in palio dall’Organizzazione, direttamente dal Sovrano, con gli applausi del folto pubblico intervenuto; la regia della serata è stata affidata al bravo Sergio Santinelli con l’assistenza di Marcello Provenzali di Procchio Napoleonica.

Prossimo appuntamento con la serata finale di REBUS IN VETRINA per sabato 18 settembre, nella Piazzetta dei Delfini, naturalmente a Procchio, dalle ore 21.00.

Ogni maggiori informazioni e prenotazioni su: www.procchionapoleonica.com

La Segreteria di PN