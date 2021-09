Elba sempre più gradita anche sui social. Trend in straordinaria crescita per l’attività sui social sulle pagine di Visit Elba.

Il report di un anno di attività di Social Media Management di un profilo turistico come l’isola d’Elba, nel periodo compreso fra febbraio 2020 e giugno 2021, probabilmente, ha un valore sui generis e non potrà mai essere messo a confronto con nessun altro report.

La pandemia ha infatti ha alterato una grande quantità di eventi, alcuni dei quali completamente cancellati, contingentati o comunque privi di pubblico, che sono linfa vitale per un programma di coinvolgimento e interazione sui social media. Grazie comunque ad una quota importante di UGC, User Generated Contents, soprattutto per Instagram, e con un trend di eccezionale rilievo su tutte le pagine, i social di Visit Elba stanno mostrando una ripresa inattesa, ma solida e costante.

Nel solo trimestre aprile-giugno 2021, l’aumento delle visualizzazioni è stato di quasi 2,4 milioni sia per Facebook Italia (+1.220.958), sia per Instagram Official (+1.137.837), con un incremento del 50% rispetto al totale delle visualizzazioni dell’anno precedente (febbraio 2020-marzo 2021).

Le attività del Social Media Team, creato specificamente dall'Agenzia Toscana Media per la GAT, si sono basate sulla pianificazione di contenuti ricorsivi, con uno schema standard che ha previsto, all'interno di una settimana normale, la creazione di contenuti divisi equamente tra spiagge e mare, itinerari e bellezze naturali dell’interno dell’isola, tradizioni locali e, recentemente, gli eventi del bicentenario napoleonico, ma anche il food, i musei e punti di attrazione di ogni tipologia, con un bouquet completo di proposte.

La pagina Facebook di Visit Elba Italia è cresciuta in un anno da circa 42mila a oltre 51mila follower, con un balzo netto superiore 20%; Crescite minori – causa pandemia che impediva vacanze all’estero – si sono invece registrate per le pagine in lingua straniera: incremento del 10% per la pagina francese e di circa il 2% per quelle tedesca ed inglese.

I post di maggior coinvolgimento sono stati quelli dedicati alla spiaggia di Sottobomba, con una copertura di oltre 81mila utenti, ai “10 buoni motivi per NON andare all’Elba”, con 59mila, a Marciana Marina del 31 maggio, con 45mila. Nel periodo in oggetto, sono stati prodotti circa 2.600 post Facebook in lingua italiana, tedesco, francese ed inglese e sono state fornite circa 650 risposte dirette a richieste di info, oltre a quelle contenute e risolte nei commenti. Nel solo ultimo trimestre, i Mi piace sui post FB sono stati 22.595 e quelli su Instagram 28.869. Il post con Bono Vox ha ricevuto circa 3mila interazioni.

La programmazione di Instagram è stata gemella di quella di Facebook, isolando gli argomenti con un maggiore impatto visivo e corredati da una foto adeguata. Da molti mesi, e con un vasto successo, sono rilanciate anche le stories di privati UGC, con pacchetti di circa 30 stories a settimana, intercettando materiale da tutti coloro che pubblicano adottando gli hashtag #visitelba e #visitelbaofficial.

La pagina Instagram, in origine presente in quattro lingue, ha ottenuto risultati straordinari: sono state accorpate le dispersive quattro lingue sotto un solo nuovo marchio (da @visitelba a @visitelbaofficial) utilizzando la pagina italiana, quella che aveva di gran lunga un maggior numero di follower, per uscire in una nuova versione bilingue, italiano + inglese.

La pagina Instagram di VisitElbaOfficial è più che raddoppiata nei follower: da circa 7.000 ad oltre 16.750.

Il blog è stato coperto da una media di un articolo al mese, nelle lingue Italiano, tedesco, francese ed inglese, in aggiunta al rilancio e alla traduzione degli articoli prodotti dall’Ufficio Stampa. Ciascuno di essi è stato oggetto di una piccola campagna di social media planning.