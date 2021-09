Il Comune di Capoliveri esprime parere negativo sulla realizzazione del dissalatore

E’ netta la posizione del Comune di Capoliveri che nel corso della recente conferenza dei servizi decisoria indetta da AIT – Autorità Idrica Toscana e tenutasi il 2 settembre scorso, ha espresso parere negativo circa la fattibilità delle opere a terra e a mare per la realizzazione del Dissalatore di Mola.

Durante la seduta, alla quale erano presenti Asa spa, AIT, Regione Toscana, Capitaneria di Porto di Portoferraio e Comune di Capoliveri, l’amministrazione comunale ha depositato il parere negativo espresso dalla Commissione comunale per il paesaggio il 3 agosto scorso, nonché il parere negativo di carattere paesaggistico del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Capoliveri, e quello relativo alla variante delle opere marittime per la realizzazione del primo lotto dell’impianto di dissalazione.

“Ci siamo espressi in maniera ferma sulla fattibilità delle opere – spiega il Sindaco del Comune di Capoliveri Walter Montagna - e per la prima volta il Comune ha depositato atti inconfutabili circa la sua posizione, ovvero la sua netta opposizione a che possa realizzarsi questo intervento sul proprio territorio e ciò per ragioni tecniche, procedurali e di evidente impatto ambientale.

Il verbale riassuntivo della conferenza mette in evidenza tutte le criticità da noi sollevate circa la non fattibilità del dissalatore nel luogo e con le modalità che Ait, Asa spa e Regione Toscana intendono, invece, realizzare. Siamo convinti della bontà delle nostre posizioni e non intendiamo discostarci dalle medesime, che difenderemo in ogni sede per tutelare il nostro territorio e la nostra gente”.

