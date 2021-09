Comune di Marciana, Dott. Maggiorelli: nuovo medico di base e assistenza ai turisti fino al 30 settembre

Immagine di repertorio

Il Comune di Marciana ricorda ai propri cittadini che il Dott. Fabrizio Maggiorelli - specialista in Pneumologia e Malattie Respiratorie – è il nuovo Medico di base (MMG) e per segnarsi è necessario:

- rivolgersi alla Palazzina Amministrativa a Portoferraio (tel.0565-926791),

- recarsi ad una delle numerosi postazioni della Bottega della salute dislocate sul territorio,

- o in alternativa scaricare l’applicazione Toscana Salute.

Si ricorda inoltre che fino alla fine del mese, sul territorio marcianese sarà garantita l’assistenza ai turisti, esclusivamente dopo appuntamento telefonico e durante gli orari di visita del Dott. Maggiorelli.

Ricordiamo che il servizio è riservato ai non residenti, non prevede visite domiciliari ed è a pagamento (visita ambulatoriale 15 euro, visita breve per ripetizione ricette 10 euro). Sono escluse dal pagamento le prestazioni di primo soccorso, quelle a favore di cittadini stranieri temporaneamente presenti (tesserino STP) sul territorio o cittadini comunitari non iscritti (tesserino ENI).

Gli orari di visita del Dott. Maggiorelli sono i seguenti:

Marciana (Piazza For Di Porta, 12) Tel 340/7650069

Martedì 9-12 Venerdì 15-18

Procchio (Via Vallegrande, 1) Tel 340/7650069

Martedì 15-18, Mercoledì 9-12.30

Chiessi (Via delle Vigne – presso ex scuola elementare) Tel 340/7650069

Martedì 17.30-18.30

Pomonte (Via del Passatoio) Tel 340/7650069

Lunedì 15-17 e Giovedì 15-18