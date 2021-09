Calcio, sabato 11 settembre debutto per la FA Isola d'Elba

Esordio della selezione di calcio dell'isola d'Elba a Sanremo, sabato 11 settembre, alla Mediterranean Futsal No Limits Cup, torneo di calcio a 5 organizzato da Conifa in collaborazione con Calci: Comunità resilienti.

La F.A. Isola d'Elba nata nel gennaio scorso 2020 nell'isola di Jersey sulla carta oggi diventa realtà in carne e ossa debuttando a 450 km dal nostro scoglio giocando contro squadre isole molto più grandi della nostra come la Sardegna e la Sicilia e sicuramente attrezzate anche dal punto di vista umano.

Il torneo fa parte di una mostra socio-culturale curata da Francesco Zema che Calci: Comunità resilienti terraà sul territorio Ligure dal 9 al 12 settembre in cui saranno esposte le storie e le maglie delle squadre di tutto il mondo, comprese quella dell'Elba.

Sarà presente all'evento anche il presidente di Conifa, Per-Anders Blind che aggiunge che attraverso la piattaforma Conifa possiamo mostrare al mondo la bellezza e la grandezza di etnie, regioni, cultura, patrimonio e identità con la missione di contribuire a un mondo migliore con l'augurio che il torneo invii un'ondata di speranza e amore in questi tempi di pandemia.

Il torneo sarà trasmesso in tutto il mondo grazie a WeSport media partner ufficiale ed un ampia copertura apparirà tramite le piattaforme dei social media di Conifa.

Il torneo a sei squadre sponsorizzato e sostenuto da Schiermacher Outfitters e Precision e dal principato di Seborga sarà diviso in due gironi all'italiana di tre squadre e le prime due classificate si giocheranno il primo e secondo posto, le due seconde classificate il terzo e quarto posto e le ultime il quinto e sesto posto

Girone A: Sicilia FA, Contea di Nizza e Principato di Seborga

Girone B: FA Sardegna, FA Isola d'Elba e FC Tera Brigasca Labaj

Da aggiungere che dal primo settembre la selezione Elbana è affiliata alla Uisp e prossimamente sarà iscritta al Coni. L'intenzione è quella di fare una bella figura al torneo di Sanremo ma anche proporsi per un evento internazionale di calcio a undici da organizzare all'isola d'Elba prossimamente. In un prossimo comunicato verranno comunicati i giocatori convocati dallo staff tecnico per la trasferta Ligure .