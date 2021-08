Mtb: ancora una vittoria per lo junior Daniele Feola

La stagione della grande mountain bike si è riaperta nell’ultimo fine settimana di agosto dopo la pausa estiva con i campionati del mondo di cross country che si sono svolti in Italia, in Val di Sole (Trentino), e si concluderà con i Mondiali Marathon di Capoliveri, all’isola d’Elba.

Contemporaneamente, sono ripartite anche le Gran Fondo dei vari circuiti, e un rappresentante di Elba Bike, lo junior Daniele Feola, si è presentato al via della Bacialla Bike, gara che si è svolta a Terontola in provincia di Arezzo, valida come prova del MTB Tour della Toscana.

Feola, pur reduce da un infortunio capitatogli lo scorso mese in allenamento, ha confermato tutti i progressi messi in mostra nella prima parte della stagione. Il giovane di Elba Bike ha corso gran parte della gara col campione elbano Giulio Galli, tenendo a lungo il passo dei primi. A metà gara un errore di percorso ha però fatto temere a Daniele di aver perso il comando della gara della sua categoria, costringendolo ad un forcing nella seconda parte del percorso. Giunto sul traguardo in 43.ma posizione assoluta, ha poi scoperto con soddisfazione di essere comunque arrivato primo fra gli juniores.

Inconvenienti di percorso a parte, Daniele Feola ha aggiunto un’altra bella soddisfazione al carniere di vittorie di Elba Bike, lasciando oltretutto un’ottima impressione in prospettiva delle gare sulla lunga distanza, per le quali sembra particolarmente portato.

Elba Bike