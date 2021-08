"Isole in festa", venerdì 27 e sabato 28 agosto le tipicità gastronomiche di Elba e Sardegna

Circolo Bruno Cucca e Comitato di Carpani ancora insieme per “Isole in festa”, le due serate dedicate alle tipicità gastronomiche di Elba e Sardegna in programma venerdì 27 e sabato 28 agosto presso i Giardini di Carpani, a Portoferraio. Un’iniziativa già testata in passato con successo perché consente alla popolazione residente e ai turisti ancora numerosi sull’isola di godere delle prelibatezze della cucina di mare e di terra di due isole sorelle che spesso hanno camminato insieme per valorizzare singole specificità ma anche per sostenere recenti battaglie. Ogni volta che la Sardegna chiama l’Elba risponde con generosità. Come è stato per le iniziative a sostegno dei pastori sardi, nella vertenza del latte di due anni fa. E come è stato nelle settimane successive allo spaventoso rogo che a fine luglio in Sardegna ha arso terre, case, aziende, boschi e alberi secolari e migliaia di capi di bestiame. Anche stavolta nessuna linea di demarcazione tra elbani e comunità sarda presente all’Elba. Diverse infatti le iniziative intraprese in loco per aiutare i territori divorati dalle fiamme. Anche “Isole in festa” va in questa direzione, forte della decisione presa d’urgenza dal Consiglio Direttivo della Bruno Cucca a fine luglio: parte del ricavato andrà a sostegno delle zone devastate dal fuoco. “Per i vertici della nostra associazione non può essere diversamente” commenta il presidente Aventino Schirru “data l’amarezza e il dispiacere che la comunità sarda dell’Elba ha provato nel vedere le immagini della nostra terra devastata in maniera così vile e impietosa. E in considerazione del fatto che la Federazione delle Associazioni Sarde d’Italia ha invitato i circoli associati, come il nostro, ad attivarsi ad ogni livello con iniziative di solidarietà”.

Attesa, quindi, una nutrita partecipazione a “Isole in festa”, se non altro per non perdersi le prelibatezze della tavola presenti nel menu di venerdì e sabato. La Sardegna tira fuori i suoi assi nella manica: malloreddus alla campidanese e maialetto alla vernaccia venerdì 27, fregola ai sapori di mare e porceddu allo spiedo sabato 28. Non è da meno l’Elba con la sua mega golosissima frittura di pesce all’elbana e le penne al profumo di mare. E poi, ancora, dolci, salsicce e patatine fritte.

Due serate all’insegna della cucina tipica, con apertura degli stand enogastronomici alle 19:30, a cui si potrà accedere solo muniti di green pass, nel rispetto delle ultime disposizioni anti Covid.

“Isole in festa” è la prima iniziativa aperta al pubblico del Circolo Bruno Cucca nel 2021. A giugno, l’Associazione ha organizzato in misura ridotta, come del resto nel 2020, “Sa tundamenta”, la Festa della tosatura delle pecore, che come sempre negli ultimi anni ha interessato il gregge della pastora Sara Esposito, presso l’azienda agricola Regali Rurali di Lacona.

Dopo l’incendio di luglio nell’oristanese, l’Associazione sarda si è subito mobilitata per attivare la macchina degli aiuti all’Elba. Riunito d’urgenza il Direttivo, è stato rivolto un appello ai Comuni elbani, al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e alla Regione Toscana affinché si attivassero per mettere risorse, capacità e uomini a disposizione delle comunità colpite. Un appello che non è caduto nel vuoto. Il Comune di Capoliveri ha subito contattato i vertici del Circolo mettendosi a disposizione e in segno di solidarietà ha affisso la bandiera dei 4 mori all’esterno del Palazzo municipale. L’Amministrazione comunale presieduta da Walter Montagna ha, inoltre, dato il proprio patrocinio alla raccolta in denaro avviata presso 19 fra attività commerciali ed esercizi pubblici di Capoliveri.

Sempre a Capoliveri, con il sostegno del nostro Circolo, si è registrata una corsa alla solidarietà che ha visto in prima linea Handemade di Jessica Muti e l’Angolo della Pizza di Andrea e Piera Doppio, uniti e compatti nell’organizzazione di “Capoliveri Via Roma c’è”, una lotteria legata alla ruota di Cagliari, alla quale hanno aderito parecchie attività mettendo a disposizione premi di vario valore. L’estrazione dei 90 biglietti disponibili, tutti venduti, ha consentito di raccogliere 950,00 euro.

È notizia di queste ore, infine, che l’Amministrazione capoliverese si stia apprestando a deliberare un contributo.

“Il Circolo Bruno Cucca non ha parole per ringraziare quanti, a vario titolo, si sono attivati e si stanno attivando in aiuto della Sardegna” commentano i vertici dell’Associazione sarda “ed è grato fin d’ora a tutti i volontari impegnati in Isole in festa”.

Chi volesse contribuire per l’emergenza Sardegna può farlo utilizzando il seguente IBAN IT79Z0704870740000000003231 intestato all’Associazione Sarda di Promozione Sociale Culturale e Ricreativa “Circolo Bruno Cucca”.