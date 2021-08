Elba, servizi di qualità e offerte appropriate ad ogni bisogno sanitario

All’Isola d’Elba tutte le persone, siano esse residenti oppure turisti, possono contare su servizi sanitari di qualità che garantiscono la presa in carico appropriata ad ogni situazione attraverso una gestione locale o tramite trasferimento sul continente. E' inaccettabile, come sta avvenendo in questi giorni, dipingere il sistema sanitario dell'Elba definendo i residenti come persone intrappolate che non possono scegliere dove curarsi. Ed è irrispettoso per i tanti medici e infermieri che, con professionalità e abnegazione, in ospedale come sul territorio, lavorano per assicurare servizi efficaci ed efficienti.

L’Azienda USL Toscana nord ovest è ben consapevole delle criticità geografiche e non, esistenti sul nostro territorio, ma è proprio per questo che la nostra attenzione e lo sforzo profuso sono massimi. Considerare le difficoltà della sanità territoriale come un problema locale, vuol dire non avere idea della situazione generale che la sanità sta vivendo a livello nazionale. È nostro compito lavorare per migliorare i nostri servizi prevedendo modelli organizzativi più efficaci e lo facciamo in costante collaborazione con le istituzioni con il solo scopo di alzare il livello qualitativo delle prestazioni offerte. L’isola ha saputo affrontare, in maniera non banale, tutte le difficoltà poste da questa fase pandemica che ha sommato ai consueti compiti anche la gestione di centinaia di persone positive al Covid19 con la conseguente necessità di eseguire migliaia di tamponi e relativi tracciamenti.

In ospedale il servizio di camera iperbarica è ripartito ieri (24 agosto 2021) dopo una sosta di circa 48 ore dovuta a un guasto tecnico prontamente riparato. L’isola ha così nuovamente a disposizione una apparecchiatura di ultima generazione dal valore di oltre 600mila euro che pochi altri centri possono vantare. Mentre in pronto soccorso come già indicato in una precedente nota sono presenti due medici al mattino e uno la notte, una disponibilità considerata adeguata rispetto agli accessi registrati.

Si può quindi vivere all'Elba così come si può fare vacanza senza avere la paura o la preoccupazione di non trovare assistenza e cura della propria salute quando se ne ha bisogno.