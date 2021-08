E la nave va...

Il mio motorino ne faceva un po' meno di fumo, eppure GIUSTAMENTE me l'hanno fermato affermando che il gas emesso era troppo e inquinante e dovevo rimediare.

Quella della foto è la situazione di ogni giorno ad ogni partenza di quella nave.

Non so chi deve intervenire, forse il Sindaco? L'Assessore all'ambiente? La Guardia ambientale? Il Parco? Le Associazioni ambientaliste? La Capitaneria? L'Opposizione? O l'Arpat (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana), che con un furgone staziona al porto da tempo per vigilare sulla qualità dell'aria?

Per ora tutto tace, tanto la gente c'è: mangia, dorme e spende anche se respira fumo.

Il mio motorino è fermo, ma LA NAVE VA...

Riccardo Nurra