Marciana Marina, contributi a persone in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19

L’Amministrazione Comunale di Marciana Marina rende noto che con determinazione n. 234 del 19/8/2021 (in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15/7/2021) è stato pubblicato l’avviso per la realizzazione del progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce piu’ deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID 19”.

Detta misura riguarda un finanziamento del FSE di cui è assegnataria l’ASL Nord Ovest Distretto Elba a valere su 3 misure:

1) Contributi per il pagamento dell’affitto (Legge 431/98);

2) Contributo per il sostegno alimentare;

3) Buoni servizio assistenza socio educativa a domicilio;

Delle azioni 1 e 2 sono stati incaricati i Comuni, a cui è stato liquidato il finanziamento del FSE da parte dell’Azienda.

I cittadini residenti nel Comune di Marciana Marina, con ISEE non superiore ad Euro 13.000,00 e privi di reddito continuativo o portatori di grave situazione debitoria, possono fare domanda del buono alimentare e generi di prima necessità su modulistica allegata al presente avviso entro il 10/09/2021 a pena di esclusione, mediante inoltro per via telematica della relativa domanda all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo dell’Ente: l.lupi@comune.marcianamarina.li.it.

Per quanto riguarda la misura 1, in accordo e condivisione con la USL e gli altri comuni dell’Elba, le risorse verranno distribuite tra i beneficiari del Contributo affitto L.431/98 annualità 2020, nel rispetto delle linee guida impartite dalla Regione Toscana. I suddetti cittadini, dovranno comunque presentare idonea istanza nei termini sopra riportati.

Gli utenti che necessitano di supporto nella compilazione della domanda, possono chiedere un appuntamento presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Marciana Marina, all’indirizzo: d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it oppure al numero di telefono 0565/99002 - 99041-99368.

Domanda iscrizione F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)

Domanda adesione progetto P.A.C.E. (Potenziamento assistenziale Covid Elba)