Sanità, le criticità del Pronto Soccorso elbano

Dall’azienda ASL Toscana Nord Ovest, solo proclami e promesse non mantenute, e chi ne paga le conseguenze è sempre l’utente finale.

Dopo le denunce del nostro gruppo, del consigliere regionale d’opposizione Landi, e di Semeraro, comitato Elba Salute, siamo qui, ancora una volta, a segnalare una situazione incresciosa e incredibile allo stesso tempo.

Sarebbero quasi 30, i turni scoperti tra mattine, pomeriggi, raddoppi e 118, nel pronto soccorso elbano durante il mese di Agosto. Già, parliamo di Agosto non di novembre o gennaio. E poiché all’azienda ASL Toscana Nord Ovest premono tanto i numeri, bè allora dovrebbe rendersi conto in quale situazione caotica e pericolosa sta facendo lavorare il proprio personale perché gli accessi al pronto soccorso sono in aumento vertiginoso, tanto da rasentare numeri da capogiro. Oltre 100 quelli giornalieri tra il 10 e 11 agosto, parrebbe con un solo medico di turno e con paziente covid in attesa in apposita sala. Tre soli infermieri, di cui uno impegnato costantemente al triage e uno per i pazienti covid. E queste dovrebbero rappresentare le famose azioni anti-covid? La corretta applicazione dei protocolli di sicurezza? Mancanza di medici di base, mancata istituzione della Casa della Salute, mancanza di medici e di infermieri, che cosa ci dobbiamo aspettare ancora?

Gruppo Miglioriamo l’ospedale Elbano