Mercoledì 18 agosto all'arena della Linguella le Cikale Comic Vocal Trio

Mercoledì 18 agosto alle ore 21.30, ultimo appuntamento della rassegna teatrale estiva organizzata dal Comune di Portoferraio in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Dopo le mirambolesche imprese acrobatiche dei Black Blues Brothers che hanno strappato molti applausi al pubblico presente, mercoledì 18 agosto sarà la volta di un trio comico-musicale tutto al femminile che non mancherà di sorprendere e divertire. Il palco dell’arena della Linguella ospiterà le Cikale Comic Vocal Trio con lo spettacolo HOSTRESS, una performance musicale a cappella con tre attrici comiche, eleganti, frizzanti che coinvolgeranno il pubblico con la loro esuberanza. La loro missione sarà rendere il viaggio del pubblico piacevole e soprattutto musicale. Hanno una colonna sonora per ogni occasione e rigorosamente a cappella. Folli, divertenti, musicali e piene di sorprese. Preparatevi a spiccare il volo con brani di Bach, Bobby McFerrin, Trenet, Beach Boys, Queen e Pharrell Williams.

Comunicazione importante! Si avvisano i signori spettatori che nel rispetto del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 per poter accedere alla visione dello spettacolo sarà necessario essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa: essere in possesso del Green Pass, oppure del risultato di un tampone molecolare eseguito 48 ore prima o essere in possesso del certificato di guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti. La documentazione suindicata andrà esibita all’ingresso dell’Arena della Linguella al personale incaricato. In assenza non si potrà accedere. Si raccomanda inoltre di presentarsi con anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo onde consentire la verifica della documentazione richiesta e di mantenere il distanziamento interpersonale evitando assembramenti. Confidiamo nella massima collaborazione per la salvaguardia della salute di tutti.

Si informa inoltre che i biglietti potranno essere acquistati solo in prevendita presso l’Infopoint di Portoferraio nelle date e negli orari di seguito indicati.

Info e prevendita biglietti:

Infopoint di Portoferraio, Via Vittorio Emanuele II 2 Tel 0565 19 33 589. Info@visitaportoferraio.com

Orari e giorni di prevendita: LUNEDI’ 16 agosto ore 10 – 12 e 17.30- 19.30; MARTEDI’ 17 agosto ORE 17 – 15; MERCOLEDI’ 18 agosto ore 11 – 13.