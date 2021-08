La capoliverese Anita Fratti alla semifinale regionale di Miss Italia a Montecatini

Tutta Capoliveri fa il tifo in queste ore per la bellissima Anita Fratti. 18 anni, di Capoliveri, Anita è stata selezionata dall'organizzazione di Miss Italia 2021 e dopo essersi aggiudicata la fascia di Miss Be_Much sabato scorso a Castellina in Chianti, quale terza classificata, domani tornerà a sfilare per la semifinale regionale, al Don Carlos di Montecatini.

"Se qui Anita dovesse essere selezionata fra le 25 Miss più belle della Toscana - ci dicono i familiari emozionati - potrà accedere alle finali regionali (sei tappe in tutto), a conclusione delle quali, qualora le sia assegnata una delle ambitissime fasce di Miss, accederà di diritto alla Finale Nazionale di Miss Italia 2021". Un grande successo per Anita e la sua famiglia, ma anche per tutta l'Isola d'Elba che seguirà passo passo la sua Miss in questa bella e coinvolgente avventura. "È una bella soddisfazione per tutta Capoliveri - commenta il Consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Capoliveri Daniele Luperini - non possiamo che essere orgogliosi di Anita e fare tutti il tifo per lei perché possa riuscire in questo percorso importante per la sua vita, in una manifestazione che è ormai parte della tradizione italiana e che ha segnato la carriera di tantissime dive del cinema e della televisione del nostro paese".