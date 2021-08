Marciana Marina, riapre il cinema estivo dal 9 agosto fino al 18 settembre

Riprende quest’anno a Marciana Marina la programmazione estiva di proiezioni all’aperto grazie alla collaborazione fra la Pro Loco, lo Sporting Club e la Società Decima Musa srl per un calendario denso di appuntamenti con film in prima visione e di attualità.

CINEMARINA d’ESTATE è il titolo della rassegna che partirà il 9 agosto per terminare il 18 settembre con la chiusura della stagione in coincidenza con l’Elba Film Festival che ogni anno invita numerosi filmmakers di tutto il mondo sull’Isola.

Le proiezioni serali, con inizio alle 21,30, nel rispetto delle regole sulla sicurezza e del distanziamento, si terranno presso lo Sporting Club in Viale Aldo Moro 28 a Marciana Marina. https://goo.gl/maps/3SSPNEKEpynrrcZR7. Tutte le manifestazioni e spettacoli che si terranno a Marciana Marina, come comunicato dal Comune e dalla Pro Loco, che si svolgeranno nel territorio comunale, dovranno rispettare le regole previste, ed i controlli e la verifica del green pass per l’accesso saranno affidati ai titolari e gestori dei servizi o loro delegati come prescritto nell’allegato diffuso da ANCI Toscana, l’associazione dei Comuni della regione.

La ricca programmazione propone titoli in uscita nazionale e anteprime, molti dei quali dedicati alle famiglie ed ai più piccoli. La scelta è motivata dalla volontà di proiettare film dedicati ai bambini per creare occasioni di svago e divertimento per i giovanissimi che più di tutti hanno sofferto le limitazioni e le chiusure dovute al covid, prima della ripresa delle attività scolastiche. Le nuove regole previste dal dl n. 105 del 23/7/2021 permettono infatti ai bambini di poter godere di spettacoli cinematografici, infatti ai bambini sotto i 12 anni non è richiesto il green pass mentre per l’accesso degli adulti sarà necessario essere in possesso di una delle certificazioni covid-19 (Green Pass rilasciato dopo il vaccino, Certificato di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2, test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo – con validità 48 ore). I controlli potranno essere effettuati anche tramite l’app VerificaC19. Gli adulti che non hanno il green pass potranno attendere fuori dalla struttura cinematografica senza aver bisogno di accedere all’interno, a due passi dallo spazio proiezioni.

Lunedì 9 e martedì 10 agosto verrà proiettato il film “Raya e l’ultimo drago” della Walt Disney. Ultima proiezione il 9 settembre in uscita nazionale del nuovo film della saga “Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso”. Fra gli altri film, anteprima il 14 e 15 agosto e uscita nazionale il 26 agosto di “Come un gatto in tangenziale: ritorno a Coccia di morto”. Di sicuro successo “Icroods 2 – Una nuova era” e l’attesissimo “Me contro te 2: il mistero della scuola incantata” che vedrà due proiezioni dal 18 al 23 agosto, la prima alle ore 20,45 e la seconda alle ore 22.

Si ricorda che lo Sporting club è dotato di parcheggi. Il costo del biglietto è di 7 euro per l’intero e cinque il ridotto. La riduzione verrà applicata ai bambini da 3 a 10 anni (gratuita fino a 3 anni), agli over 65, ai soci della Pro Loco di Marciana Marina e delle altre Pro Loco elbane.

Per informazioni e prenotazioni

Pro Loco Marciana Marina +39 349 7049487

Decima Musa srl dicimamusa@yahoo.com