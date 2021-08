Aperti i bandi per i percorsi formativi del progetto MA.R.E

Nell’ambito del progetto transfrontaliero MA.R.E. (MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l'Emploi), sono aperti i bandi di partecipazione ad una serie di percorsi formativi rivolti a persone inoccupate, disoccupate, studenti e lavoratori.

L’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di competenze trasversali e/o specifiche, spendibili nel mercato del lavoro dei settori dell’economia marittima e verde, al fine di valorizzare il potenziale dei territori costieri dei soggetti partner del progetto. Le attività saranno svolte dalle agenzie formative individuate attraverso selezione pubblica.

Nell’ambito delle competenze trasversali, in particolare lingue e informatica, i corsi riguarderanno la lingua inglese e tedesca di livello base e intermedio, le competenze digitali e l’informatica di base, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza antincendio e su come lanciare la propria attività on line. I percorsi formativi saranno realizzati tra ottobre e novembre da Cescot Formazione. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 24 settembre 2021.

Per le competenze specifiche legate all’economia Blu e Green saranno offerti corsi per: contabilità, operatore del benessere a bordo, saldatore, falegname, pasticcere, conduzione di carrelli semoventi, patente nautica entro le 12 miglia, patenti fitosanitarie, conduzione muletto e piattaforme. I percorsi formativi saranno realizzati tra ottobre e novembre dall’istituto Parini.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 20 settembre 2021.

I corsi si svolgeranno in modalità on line, mentre la parte pratica si terrà in presenza presso un laboratorio didattico a Livorno o in altra sede idonea alla tipologia del percorso.

Maggiori informazioni e i bandi integrali dei corsi, con relativa modulistica per la richiesta di partecipazione, sono scaricabarili dal sito www.provinciadilivornosviluppo.it

Silvia Motroni

Ufficio Stampa Provincia di Livorno