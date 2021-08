Marina di Campo, questa sera (3 agosto) incontro con Enrica Zinno e Fulvio Rucconi

Questa sera, 3 agosto alle ore 21,30, in piazza Verrazzano a Marina di Campo, il TEMPO PER RACCONTARE della Biblioteca sarà dedicato a RACCONTARE IL MARE.

Enrica Zinno e Fulvio Rucconi ci parleranno del loro libro "Comandante Desiderio Tonietti eroe del mare (1881-1933)". E' lui il coraggioso protagonista di una avventura in Atlantico durante la prima guerra mondiale. Desiderio Tonietti, prozio della coautrice, è un uomo dalla vita avventurosa e il libro racconta un mondo legato alla navigazione quale era l'Elba tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, culla di marinai imbarcati sulle rotte transoceaniche. Rio Marina, dove era nato, aveva una flotta di bastimenti che, in Toscana, era seconda solo a quella di Livorno.

Fotografie e documenti, tratti dall'archivio familiare Tonietti, fanno di questo libro una testimonianza preziosa di storia umana e marinara che si è tramandata nella grande passione di Enrica e di Fulvio per l'Elba.

Enrica Zinno ha dedicato al mare molte delle sue pubblicazioni, alcune delle quali le hanno ottenuto premi e riconoscimenti. Fulvio Rucconi è stato pilota del porto di Genova e Capitano di lungo corso per la Marina Mercantile italiana.