Campagna vaccinale anti Covid: i percorsi da seguire all'Elba nel mese di agosto

Angelo Zini

In merito alla campagna vaccinale anti COVID in corso, su indicazione ed in accordo con la ASL zona Elba si comunica che a partire dal prossimo mese di agosto si dovranno seguire i seguenti percorsi:

- i cittadini over 60 residenti all'Elba, ancora non vaccinati, potranno avere l'accesso diretto al punto vaccinale presso l'ospedale di Portoferraio, senza alcuna prenotazione, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 15,00

- tutti gli altri cittadini over 12 residenti nei comuni dell'isola d'Elba e i lavoratori stagionali presenti sull'isola con regolare contratto di lavoro, si dovranno recare al punto vaccinale di Portoferraio (ospedale) previa prenotazione da confermare presso i punti già in precedenza indicati:

ANPAS in Viale Elba a Portoferraio dalle 9,00 alle 12,00 da lunedì al venerdì

MISERICORDIA in Via Carducci a Portoferraio dalle ore 9,00 alle 13,00 da lunedì al venerdì

- per quanto riguarda il richiamo di vaccino a turisti ospiti presso seconde case e strutture ricettive che soggiorneranno per periodo prolungati superiori a 42 giorni la prenotazione potrà avvenire attraverso il seguente indirizzo mail: infermieri.portoferraio@usl6.toscana.it

- dal 10 agosto partirà la vaccinazione agli over 12 da parte anche dei pediatri di libera scelta.

Si informa altresì che al momento sulla popolazione residente all'Isola d'Elba si è raggiunta e superata la soglia del 70% di copertura vaccinale con la prima dose e, soprattutto, si sta raggiungendo lo stesso dato anche con la seconda dose cioè di completa vaccinazione.

La ripresa del contagio sta in piccola parte interessando anche l'isola: al momento sono presenti 6 casi positivi di residenti sull'isola. Sono in corso altri tracciamenti da parte della ASL Servizio Igiene. E' sempre più necessario avere ancora comportamenti responsabili e di massima attenzione.

Angelo Zini - Presidente della Conferenza Sanità Isola d'Elba