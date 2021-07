Le migliori Spiagge in Italia? Ecco cosa ci dicono i dati di Google Maps

Top10 Migliori Spiagge in Italia 2021

Dopo un lungo inverno chiusi tra le mura di casa, non c’è niente di meglio che pensare alle meritate vacanze. Se viaggiare all’estero è un’opzione ancora piuttosto incerta, questa calda estate è l’occasione perfetta per concentrare la nostra attenzione sulle splendide spiagge italiane che tutto il mondo ci invidia. Ma quali sono considerate le migliori in assoluto?

Per rispondere a questa domanda, Holidu (www.holidu.it), il motore di ricerca per case vacanza, ha condotto uno studio al fine di scoprire quali sono le migliori spiagge in Italia di questo 2021: a partire dall’approfondito database di Google Maps, Holidu ha selezionato le spiagge, i lidi, le cale e le baie con un punteggio superiore alle 4 stelle che hanno ricevuto almeno 100 recensioni sul famoso portale, per creare la lista perfetta per chi, come te, è ancora incerto su quale meta scegliere per le sue prossime vacanze in Italia.

Le migliori Spiagge in Italia: classifica 2021

1. Spiaggia della Baia del Silenzio | Liguria

Grazie alla popolarità delle splendide Cinque Terre, la Liguria figura sempre nella lista delle destinazioni per le vacanze. Tuttavia, questa regione ubicata tra mare e montagna ci regala incredibili scorci anche in località meno note, come la Baia del Silenzio di Sestri Levante, che si aggiudica la prima posizione nella classifica delle migliori spiagge d’Italia, con oltre 13 000 recensioni e un punteggio medio di 4.6 su 5.

2. Scala dei Turchi | Sicilia

Con la sua forma ondulata e irregolare e il candido colore bianco che si staglia contro il blu dell’orizzonte, Scala dei Turchi è tra le più apprezzate su Google Maps, classificandosi al secondo posto tra le migliori spiagge in Italia per il 2021. Se hai in mente di visitare la zona di Agrigento, non dimenticare di fare tappa alla spiaggia-scogliera più celebre dell’isola!

3. Spiaggia La Cinta | Sardegna

La top 10 delle migliori spiagge d’Italia si popola anche dei magici paesaggi della Sardegna: la prima che spunta in classifica per questa splendida isola è la Spiaggia La Cinta, apprezzatissima dai visitatori, che le hanno dato un punteggio medio di 4.5 stelle e oltre 6 000 recensioni. Nota per la sua finissima sabbia bianca, la spiaggia è particolarmente amata anche dagli appassionati di Kitesurf.

4. Spiaggia di Porto Giunco | Sardegna

Ubicata nell’Area Naturale Marina Protetta di Capo Carbonara, la Spiaggia di Porto Giunco gode di una posizione estremamente particolare, racchiusa tra l’azzurro del mare e lo Stagno di Notteri alle sue spalle. Con oltre 5 000 recensioni, si aggiudica la quarta posizione in classifica per il 2021.

5. Spiaggia di Simius | Sardegna

Non lontana dalla Spiaggia di Porto Giunco troviamo la Spiaggia di Simius, che con le sue splendide acque cristalline attrae visitatori da tutto il mondo. Con oltre 5 000 recensioni e un punteggio superiore a 4.5 su Google Maps, questa spiaggia deve necessariamente entrare nella tua bucket list se stai pensando di visitare il Sud della Sardegna.

6. Spiaggia di Bibione | Veneto

In classifica non troviamo soltanto le spiagge delle isole: anche la Spiaggia di Bibione, in Veneto fa capolino nella top 10! Non lontana dalla Riserva naturale Foce del Tagliamento, a nord di Venezia, la Spiaggia di Bibione, con la sua sabbia fine e il basso fondale, è particolarmente amata dalle famiglie in vacanza.

7. Spiaggia di Cavoli - Campo nell’Elba | Toscana

L’Isola d’Elba è una delle mete più ambite della Toscana: la Spiaggia di Cavoli - Campo nell’Elba è tra le più amate d’Italia ma sicuramente non l’unica della zona che vale la pena di esplorare se stai pensando di rifugiarti in questa scintillante isola per le tue vacanze.

8. Spiaggia delle Ghiaie, Portoferraio | Toscana

In provincia di Livorno si nasconde un’altra perla della Toscana: si tratta della Spiaggia delle Ghiaie, a Portoferraio, che con i suoi 400 m di spiaggia di ciottoli bianchi e le sue acque cristalline è la meta perfetta sia per le famiglie in vacanza sia per chi ama fare attività acquatiche come lo snorkeling.

9. Spiaggia del Poetto | Sardegna

La Spiaggia del Poetto si trova alle porte di Cagliari, di fronte a Quartu Sant’Elena e si aggiudica la nona posizione in classifica. La Spiaggia del Poetto non è di certo l’unica spiaggia della zona che merita di essere visitata; se stai pensando di partire alla scoperta del Sud della Sardegna, potresti fare base nella servitissima Cagliari per esplorare le bellezze dell’isola.

10. Spiaggia del Lazzaretto | Sardegna

La Spiaggia del Lazzaretto, nel Nord della Sardegna chiude la top 10 delle migliori spiagge d’Italia di quest’anno; ubicata poco lontano da Alghero, questa meravigliosa spiaggia conta oltre 4 000 recensioni e un punteggio medio di 4.4.

Metodologia

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con recensioni di punteggio pari o superiore a 4.0 su 5 e con un numero minimo di recensioni superiore a 100. Il punteggio finale è stato realizzato combinando i dati relativi alla quantità e qualità del punteggio delle recensioni, al fine di includere sia il dato relativo alla popolarità delle spiagge sia il punteggio delle recensioni ricevute alla data odierna.

I dati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di Luglio 2021.

Per maggiori informazioni su Holidu, consulta il nostro sito: www.holidu.it