Conad fa il bis a Capoliveri e apre il nuovo Conad City di via Australia

Finalmente l’attesa è finita. Giovedì 22 Luglio aprirà il nuovo Conad City di Via Australia 4 a Capoliveri, all’Isola d’Elba (LI) con una offerta completa di prodotti di qualità, soprattutto del territorio. Questa apertura, che si aggiunge al Conad City di Via Mazzini, rafforza la presenza in paese e garantirà un maggiore servizio a cittadini e turisti proprio in corrispondenza del periodo di maggiore affluenza estiva.

Il Conad City di Via Australia torna ad occupare spazi che erano rimasti vuoti dopo il trasferimento del precedente Conad in centro a Capoliveri nel 2018. Con la nuova apertura è stata realizzata un’importante ristrutturazione dell’edificio con l’adozione di impianti di refrigerazione di ultima generazione, che consentono un notevole risparmio energetico così come una migliore conservazione degli alimenti e un ampliamento della superficie di vendita.

Fiori all’occhiello del nuovo store sono i reparti freschi e freschissimi di ortofrutta, gastronomia, panetteria, salumi e latticini e macelleria. Profondità assortimentale e valorizzazione dei prodotti del territorio con “I nostri Ori”, con vini selezionati, la schiaccia briaca, la torta napoleonica, la torta dei medici e la torta paolina, caratterizzano un percorso di acquisto in grado di soddisfare le necessità degli abitanti della zona per una spesa completa e di qualità e dei tanti turisti che frequentano la località nel periodo estivo, sempre alla ricerca di prodotti tipici.

“Il nuovo Conad City è frutto di un importante progetto di ristrutturazione e di recupero di una struttura che in precedenza ospitava un altro punto vendita Conad – dichiara Tiziano Nocentini, Socio dei supermercati dell’Isola d’Elba – L’obiettivo, oltre alla valorizzazione di un edificio situato in una zona residenziale, è stato quello di rafforzare la nostra presenza ed il servizio. Aprire in una stagione in cui il turismo è il principale motore del paese, significa offrire ai propri clienti un servizio aggiuntivo che andrà a creare valore per il territorio e la comunità."

Il Conad City di via Australia si sviluppa su 330 mq di superficie di vendita, dispone di 3 casse tradizionali e impiega 15 addetti, di cui 11 nuove assunzioni. Il supermercato offre un parcheggio privato gratuito dotato di 40 posti auto, adiacenti al punto vendita.

Il supermercato accetta buoni pasto cartacei e digitali oltre ai buoni Celiachia, è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8:30 alle 20.30. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0565968904.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli spazi del supermercato sono stati ottimizzati per favorire il distanziamento interpersonale.

CONAD NORD OVEST:

Una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro. I territori in cui opera con 369 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.

