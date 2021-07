Napoleone 2021: L’Esilio dell’Aquila nella Fortezza di Marciana

Nell’ambito degli eventi di Napoleone 2021, martedì sera a Marciana alle ore 21.30 la proiezione del docu-film “L’esilio dell’aquila”, nella splendida cornice della Fortezza e in anteprima per il pubblico dell’Elba occidentale.

L’opera cinematografica diretta dal regista Stefano Muti e prodotta da Paolo M. Spina, racconta i dieci mesi dell’esilio elbano di Napoleone Bonaparte. Una produzione Revolver in collaborazione con l'elbana Cosmomedia, con il patrocinio della Regione Toscana ed il sostegno di Toscana Film Commission.

Al progetto hanno collaborato i principali studiosi accademici mondiali di Storia Napoleonica, quali il prof. Luigi Mascilli Migliorini dell'Università L'Orientale di Napoli, il Prof Thierry Lentz, direttore della Fondation Napoleon a Parigi, il prof. Alan Forrest dell' Univ. di York, lo scrittore e studioso Ernesto Ferrero, autore del romanzo "N" (premio Strega 2000), il regista Krzysztof Zanussi (il quale già realizzò nel '92 un TV movie francese su Napoleone dopo Waterloo).

Nella parte di fiction hanno partecipato l’attore francese Eric Fraticelli (Napoleone), Paola Gassman (madre di Napoleone), Chiara Conti (Maria Walewska), Marcello Mazzarella (Generale Drouot), Vanni Bramati (Colonnello Campbell), Francesco Acquaroli (Pons de l'Hérault), Paola Pessot (Paolina Bonaparte), Rosa Pianeta (Popolana) e gli attori elbani Franco Giannoni (Sindaco Traditi), Giuliana Berti (Signora Pons de l'Hérault) Franco Boschian (General Bertand).

Un ringraziamento speciale va all'architetto elbano Paolo Ferruzzi che oltre ad aver firmato la scenografia, ha sostenuto il progetto in ogni sua fase. Realizzarlo è stata una sfida da ogni punto vista: organizzativa, logistica, produttiva ed in termini di ricerca storica e filologica. Proprio in quest’ambito un dovuto ringraziamento va alla direttrice degli archivi storici elbani Gloria Peria, nonché alla Soprintendenza dei Beni Architettonici di Pisa, da cui l'Elba dipende. Ulteriore riconoscimento al lavoro svolto dai rievocatori elbani della Petite Armée, alla troupe elbana ed italiana, senza il cui elevato apporto tecnico sarebbe stato impossibile portare a termine questo progetto.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al nr. 3487909650 (anche sms).

Si invitano gli spettatori a seguire le norme vigenti anticontagio Covid.

La proiezione del docu-film verrà riproposta il 10 agosto a Pomonte.

Il programma di iniziative “Napoleone 2021 - Viaggio nel tempo” è realizzato dal Comune di Marciana con la collaborazione di Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Acqua dell’Elba e Pro Loco Marciana Elba.