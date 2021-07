Celebrata al Lions Club I. d'Elba la 54a Charter Night

Ammissione del nuovo lion Davide Pistolesi

Veramente intenso il programma che ha condotto la 54a Charter Night del Lions Club Isola d’Elba, il tradizionale incontro di fine anno sociale che culmina con il “Passaggio della campana” fra il Presidente uscente e quello subentrante nonché l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

La sera di sabato 17 luglio nel corso dell’evento, alla presenza del 1° Vice Governatore Distrettuale Raffaella Lambardi, dei soci e di numerosi ospiti, l’Avv. Alessandro Moretti ha ceduto la guida del Club al Dr. Ciro Satto che sarà accompagnato per lo svolgimento della imminente attività dal Consiglio così composto: Presidente Ciro Satto, Past Presidente Alessandro Moretti, 1° V. Presid. Francesco Andreani, 2° V. Presid. Gabriella Solari, segretario Gabriella Solari, cerimoniere Francesco Andreani, tesoriere Luciano Ricci, censore Piero Paolini, consiglieri: Antonio Arrighi, Giorgio Barsotti, Luca Bartolini, Elvio Bolano, Antonella Giuzio, Umberto Innocenti, Corrado La Rosa, Alberto Spinetti e i vari comitati preposti alle attività statutarie.

Dopo gli interventi del Presidente uscente Moretti, che ha sintetizzato i numerosi service e donazioni attuati nel corso del suo mandato che per la prima volta nella storia del sodalizio a causa della pandemia si è protratto per due anni, e del nuovo Presidente Satto, che ha brevemente illustrato i punti salienti dei prossimi impegni sociali, è stato dato luogo allo svolgimento dei quattro rilevanti punti in programma.

Alla studentessa Sara Giorgio della scuola media di Porto Azzurro, che nel concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace” è risultata vincitrice nel Distretto Lions 108LA Toscana per l’ambito dell’espressività, è stata consegnata una pergamena trasmessa direttamente dal Distretto ed un premio offerto dal Club.

Al lion Piero Paolini è stato consegnato il “Melvin Jones”, il massimo riconoscimento internazionale lions assegnatogli direttamente dalla sede internazionale di Oak Brook Ill. U.S.A.

L’elbano Roberto Ridi, fotografo internazionale, che nello svolgimento della sua attività ha divulgato ovunque l’immagine dell’Elba procurando alla sua terra prestigio ed apprezzamento in ambienti di ogni livello, è stato insignito della Targa Lions, il più alto riconoscimento del Lions Club elbano attribuito ad un personaggio meritevole non più di una volta all’anno e solo negli anni in cui questo venga individuato. Infine l’elevato tenore lionistico dell’evento ha fatto da sfondo all’ammissione del un nuovo lion Davide Pistolesi che, recitando le formule di rito, ha assunto gli impegni che l’appartenenza al sodalizio comporta.

La conclusione dell’incontro è stata affidata al 1° Vice Governatore Distrettuale Lambardi che, dopo aver personalmente consegnato nel corso della serata i premi ai vari assegnatari, ha espresso parole di apprezzamento per l’attività svolta, per lo spirito di amicizia e collaborazione che vitalizza il Club elbano, di incoraggiamento per l’attuazione dei futuri programmi e di stimolo per seguire le innovazioni che il progresso tecnologico impone.

Galleria Fotografica:

1. Il Presidente uscente Alessandro Moretti cede la guida del sodalizio a Ciro Satto

2. Al lion Piero Paolini consegnato il “Melvin Jones”

3. Premiazione Sara Giorgio

4. Targa Lions a Roberto Ridi