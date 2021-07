Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha visitato l’ospedale di Portoferraio

Prima l’incontro con i sindaci elbani poi, il presidente Eugenio Giani, accompagnato dal direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, ha salutato gli operatori sanitari ed ha visitato l’ospedale di Portoferraio. Positivo il clima di collaborazione tra la Regione, ASL e i primi cittadini elbani.

Di recente l’ospedale Civico ha visto un potenziamento delle strutture di pronto soccorso e l'installazione della camera iperbarica. Oggi il nuovo pronto soccorso è un'unica struttura di 950 metri quadri contro i 250 del precedente, provvista di attrezzature, arredi, apparecchiature cliniche al top di gamma in Italia ed è presente anche un’area di isolamento dotata di zona filtro, bagno dedicato e pressione negativa, adatta a pazienti portatori di patologie infettive. Inoltre, è stata introdotta un’area di osservazione breve che allinea l'ospedale di Portoferraio a tutti gli altri ospedali dell'ASL Toscana nord ovest. L’investimento, finanziato dalla Regione Toscana, è stato di circa un milione e 200 mila euro.

Anche l’installazione della camera iperbarica è un risultato importante per l’intero territorio della ASL, fin dall'inizio ha svolto attività di urgenza per subacquei con malattia da decompressione e pazienti con intossicazione da monossido di carbonio. Quella attuale è adatta ad introdurre pazienti barellati e ad eseguire trattamenti in elezione multi paziente, è a 6 posti + 1 operatore, pesa 12 tonnellate ed ha un costo di 450.000,00 euro.

Anche dal punto di vista dell’assistenza, con la nomina dei primari di medicina e chirurgia, è stato compiuto un notevole passo in avanti. E’ di pochi giorni fa la notizia dell’effettuazione di un intervento chirurgico maggiore grazie al lavoro di un team di professionisti preparati che ha permesso che il paziente fosse operato a Portoferraio senza dover essere trasferito sul continente.

Sul fronte del personale, Maria Letizia Casani, ha confermato che sono in corso le assunzioni di circa 35 unità che verranno attinte dalla graduatoria pubblicata a metà di giugno che al suo interno contiene un’ulteriore lista destinata alle zone carenti, composta da coloro che hanno dato la loro disponibilità a ricoprire posti nelle zone disagiate. Ciò permetterà di dare corso alla mobilità, adeguare e potenziare l’organico.

Per la direzione ospedaliera, era presente Luigi Genghi e per rappresentare la zona distretto, Fabio Chetoni.