La partecipazione dei giovani ciclisti di Elba Bike al “Trofeo XC della Selva”

Trasferta toscana per i giovani ciclisti di Elba Bike, impegnati a Villafranca, in provincia di Massa Carrara, in una gara riservata ai Giovanissimi. Al “Trofeo XC della Selva” di domenica 4 luglio hanno partecipato ben 11 bikers elbani nelle categorie da G1 a G6, insieme ovviamente ad accompagnatori e familiari al seguito, ed anche stavolta non sono mancati successi e buoni piazzamenti.

In particolare fra i G3 Niccolò Mauro, un giovanissimo atleta di 9 anni che dall’inizio della stagione sta dimostrando particolare attitudine alla mountain bike, si è dimostrato l’indiscusso dominatore della categoria. Grinta, determinazione e un’ottima guida ne fanno davvero un piccolo talento. Fra l’altro, nella stessa categoria è stata doppietta elbana, perché al secondo posto si è piazzato Riccardo Frangioni, atleta forse più ingenuo e meno esperto del suo compagno di squadra ma che comunque fa ben sperare.

Un’altra vittoria è arrivata nella categoria G4 con Lorenzo Sardi, che si è molto migliorato rispetto alla gara precedente dove aveva colto un settimo posto; per lui un vero e proprio riscatto sul percorso di Villafranca, dove ha conseguito una bella affermazione che sicuramente farà bene alla sua autostima. Ottima la sua tattica di gara: dopo un primo giro di studio, ha attaccato facendo gara solitaria fino alla vittoria finale.

Un altro piazzamento da podio è arrivato dalla categoria G1: bella ma anche sfortunata la prova di Diego Biancalani, che nel tentativo di passare in prima posizione è caduto, trovandosi costretto a rimontare dalle ultime posizioni ma riuscendo comunque a trovare un buon passo fino a concludere in terza posizione. Nella categoria G2 c’era in gara Francesco Lorenzo Pileri, che è arrivato quarto pagando un’indecisione mentre si trovava in seconda posizione che si è rivelata fatale in una gara articolata su pochi giri del percorso. Quella dei G5 invece è stata la gara col maggior numero di atleti elbani al via: alla fine quarto Nicholas Biancalani e quinto Vittorio Neirotti , entrambi autori di una bellissima gara; a seguire settimo posto per Mirko Malaggese, decimo posto per Nicholas Lacchini e tredicesimo per Gabriel Menghini. Fra i G6, infine, nona piazza per Francesco Schezzini, che paga forse i pochi allenamenti stagionali nonostante mostri una ottima grinta e determinazione che lo porteranno sicuramente a fare meglio in futuro.

Grazie ai piazzamenti di tutti i ragazzi, nella classifica finale Elba Bike è arrivata terza, fra un gran numero di squadre provenienti non solo dalla Toscana ma anche dalla vicina Liguria. “Oltre ad essere soddisfatti dai nostri ragazzi – concludono i dirigenti di Elba Bike – dobbiamo fare i complimenti agli organizzatori, che hanno messo su una bella gara, ben organizzata in un bosco di castagni con un percorso moderno ed adatto alle esigenze dei ragazzi”.