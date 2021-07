In ricordo di Francesco Bosi

Ruggero Barbetti

Da quando sono venuto a sapere della sua scomparsa non faccio che pensare a lui che, per diversi anni, è stato parte integrante del mio percorso politico.

Francesco è stato una stella importante nel firmamento della politica elbana.

Innanzi tutto era un galantuomo sempre disponibile al dialogo.

Ed era anche un fine politico nonché un ottimo amministratore come ha dimostrato nei tanti anni di servizio per il Bene Comune che lo hanno portato, da Consigliere comunale di Firenze a Consigliere regionale poi, a coronare il sogno di ogni politico e diventare un parlamentare della Repubblica sia alla Camera dei deputati che al Senato.

L’ho sempre considerato un amico che ho sempre stimato ed ammirato per quello che era e per quello che ha fatto rappresentando in ogni sede gli interessi dell'Isola d'Elba e dell'Italia e anche oggi non posso che confermare la stima e l’affetto che ho provato per Francesco.

Ormai la nostra conoscenza è diventata storia. Dal 1999 al 2004 io Sindaco di Capoliveri e lui di Rio Marina. Poi dal 2002 al 2006 io commissario del Parco e lui dal 2004 al 2009 Sindaco di Rio Marina.

Tante battaglie insieme non si possono dimenticare. Come non posso dimenticare la sua ricerca della mediazione, la ricerca del compromesso (sempre a favore dei cittadini di Rio) quando io ero al Parco e lui difendeva con fermezza gli interessi del suo comune.

Ti stancava sul tempo fino a che tu non ammettevi che aveva ragione lui.

Questo è il rapporto che ho sempre avuto con Francesco e che sinceramente mi mancherà.

Non era suo uso quello di salutarti con una formale stretta di mano, e voglio ricordarmelo come ai vecchi tempi quando era solito abbracciarti a tutto tondo. Voglio ricordarlo così perché sono sicuro che quel suo gentile e affettuoso abbraccio non mancherà solo a me ma mancherà a molte persone.