“Elba, continuità territoriale per un'isola meno isolata”, lunedì 12 luglio tavola rotonda organizzata dalla Cgil

“Elba, continuità territoriale per un'isola meno isolata”. Questo il titolo della tavola rotonda in programma lunedì 12 luglio a Portoferraio dalle 10 alle 13.30 presso la sala cinema Nello Santi. L'iniziativa è organizzata dalla Cgil provincia di Livorno e dalla categoria Filt-Cgil provincia di Livorno per tenere accesi i riflettori sulle criticità infrastrutturali dell'Isola d'Elba. Al centro del dibattito ci saranno soprattutto la questione aeroporto e le problematiche riguardanti i collegamenti marittimi. L'iniziativa del 12 luglio sarà l'occasione per confrontarsi e discutere ma soprattutto per cercare di avanzare proposte concrete miranti al rilancio del territorio.

Alla tavola rotonda parteciperanno Manuel Anselmi (coordinatore Cgil arcipelago livornese), Fabrizio Zannotti (segretario generale Cgil provincia di Livorno), Giuseppe Gucciardo (segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno), Maurizio Brotini (segretario Cgil Toscana con delega alle infrastrutture) ed esponenti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

All'iniziativa sono invitati l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, i sindaci dell'Elba, la Provincia di Livorno e il Forum giovanile dell'arcipelago toscano. L'iniziativa è aperta al pubblico: i rappresentanti del mondo della politica e tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.

Cgil provincia di Livorno

Filt-Cgil provincia di Livorno