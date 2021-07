Porto Azzurro, l'aggressione di un detenuto ai danni del personale della Polizia Penitenziaria

Nella giornata di ieri, sabato 3 luglio 2021, un'increscioso episodio ha visto sfortunati protagonisti un Sovraintendente e tre Agenti di Polizia Penitenziaria operanti presso la Casa di Reclusione “Pasquale De Santis" di Porto Azzurro.

Alle ore 11:00 una semplice operazione di routine come quello del controllo sulle persone al rientro dai passeggi si è trasformato come pretesto da parte di un detenuto di origini magrebine per aggredire fisicamente il personale addetto a tali operazioni.

Infatti il detenuto R.S., da poco tradotto presso la struttura elbana a seguito di continue aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria nei vari istituti in cui è stato ospite, e giunto pertato con un provvedimento di sanzioni disciplinari da scontare a seguito delle stesse, non intendeva per nulla sottoporsi a tale controllo. Pertanto subito dava segni di insofferenza insultando gli agenti i quali si trovavano costretti ad accompagnare lo stesso al cospetto del Sovraintendente addetto alla Sorveglianza. Giunti dinanzi al sottufficiale il magrebino infastidito e restio alle regole subito lo colpisce con una testata al petto. Inoltre nel tentativo di controllare ulteriori atti violenti e quindi di fermarlo riceveva un MORSO causandogli la frattura di due dita. Stessa sorte è toccata agli agenti che nel tentativo di fermare l'aggressione sono stati presi letteralmente a morsi alle braccia. Quindi a fatica si è riuscito a fermare la furia aggressiva. Per quanto riguarda il personale sono stati dichiarati guaribili tra i sette e i trenta giorni.

Purtroppo codesta segreteria teme che tali atti di violenza siano solo l’inizio di una escalation di offese e aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria a seguito della macchina del fango che in questi ultimi giorni è in atto visto anche l'assenza ingiustificata della politica. Infatti a seguito di incontri con poliziotti di altri istituti si è convenuto che negli ultimi giorni vi è un generale aumento delle aggressioni sia verbali che fisiche e che senza un’intervento urgente si possa aprire una nuova stagione di violenza.

Osapp - Porto Azzurro