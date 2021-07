Erica Mazzetti (FI): “Bosi era punto di riferimento per tutti noi”

Francesco Bosi

“La scomparsa di Francesco Bosi è un duro colpo per tutta la nostra comunità politica che lui non ha mai mancato di supportare, idealmente e concretamente. È stato un punto di riferimento per tutti noi e ha sempre dato a Forza Italia un contributo di valori, di esperienza, di capacità politica, sia dentro le Istituzioni, che ha servito con impegno e concretezza, sia, dopo, da fuori. Francesco ci ha anche insegnato a parlare a quei mondi, orfani di un centro, che, per lui, devono costituire una delle anime del Centrodestra e sicuramente di Forza Italia. È stato la traduzione politica di cosa voglia significare il cristianesimo sociale. Alla famiglia e ai colleghi di UDC tutta la solidarietà mia e del coordinamento di Prato” afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.